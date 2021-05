Čechy opařil historický debakl. Proti Kanadě ale překvapíme celý svět, slibuje kouč

Češi schytali na mistrovství světa osmnáctek v Texasu pohlavek. Nebo spíš ránu na solar. Po debaklu 1:11 od hokejistů Ruska jen těžko hledali slova. Teď je čeká nejhorší možný čtvrtfinálový soupeř - Kanada.

Udělat tlustou čáru. Zapomenout. Zase hrát svoji hru. Zvítězit. Tak mladíci komentovali historicky největší český výbuch na dorosteneckém mistrovství.

Jedenáctigólový příděl nikdo nečekal. Vždyť Češi v průběhu turnaje svoji hrou kdekoho okouzlili. Proti Finsku drželi deset minut před koncem vedení 5:3. Klání s domácími Američany dotáhli k nájezdům.

Střet s další velmocí je ale semlel. Prohrávali už po 82 vteřinách, kdy poprvé udeřil 16letý supertalent Matvej Mičkov, který nakonec posbíral čtyři body (3+1) a vládne střelecké tabulce turnaje.

Smršť gólů nic nezastavilo, ani střídání brankářů po první třetině. Tomáš Suchánek měl stejně jako Oliver Šatný úspěšnost zákroků kolem 70 procent. Na střely Češi prohráli 22:40. Měli o pět více menších trestů. Co statistika, to propastný rozdíl…

Sázka na aktivní styl plný forčekinku tentokrát hrubě nevyšla. Rusové se poctivě připravili.

"Po všech těch řečech kolem našich výkonů na mistrovství byli strašně v pozoru," všiml si trenér reprezentantů Jakub Petr. "Určitě jim pomohly první dva góly. No a potom… Když to řeknu objektivně, byla krása se dívat, co ti hráči předváděli. Beru to na sebe, možná jsme měli změnit styl hry. Ale tentokrát se ta jejich mašina zkrátka těžko zastavovala."

Dvouciferný výprask schytali na letošním šampionátu také Němci a překvapivě i Švédové, kteří podlehli Kanadě 1:12.

Petr tak nechtěl dělal z nečekaného přídělu tragédii a zdůrazňoval důležitost čtvrtfinálového klání, které začne v pondělí ve 22:00 českého času.

"Zatím jsme tady s prominutím h.vno dokázali," řekl. "Teď se ukáže, jestli o nás budou mluvit jenom s tím, že 'kdyby, kdyby', nebo jestli ukážeme, že se vyplatilo všechno, co jsme turnaji obětovali. Já jsem si stoprocentně jistý, že před zápasem budeme na té modré čáře připravení a překvapíme celý svět."

Nebylo by to poprvé. Před třemi roky byla osmnáctka v podobné situaci. Do play off šla ze čtvrtého místa na Kanadu a měla se poroučet. Vyhrála však 2:1. I díky famóznímu výkonu brankáře Lukáše Dostála, který momentálně na farmě Anaheimu bojuje o NHL.

Chybí individuální dovednosti

Letos je ale Kanada dominantnější. Jako jediná neztratila ve skupinové fázi ani bod, má jasně nejlepší skóre a je hladová. Na medaili z dorosteneckého mistrovství čeká šestým rokem.

Švédové, Bělorusové a Švýcaři, kteří z druhé skupiny rovněž postoupili, by byli přijatelnějšími soky.

"Během příštích hodin musíme z mužstva zase udělat to, které tady bylo na začátku turnaje," ví Petr.

Podle statistik je ale ve hře jeho svěřenců řada mezer. Špičce Češi nestačí ani v přesilovce, ani v oslabení. Hlavně jsou ale druhým nejvylučovanějším týmem turnaje (v menších trestech) a nemají ani osmiprocentní úspěšnost střelby. Ze čtvrtfinalistů jsou na tom hůř akorát Švýcaři.

"Tohle je ta darda, kterou dostáváme. To je pořád ten rozdíl," uznal Petr. "Zatím nemáme individuální dovednosti. Hráči je budou mít ve 22 nebo 23 letech, ale abychom mohli získávat medaile na osmnáctkách nebo dvacítkách, tak je potřebujeme dřív. To je vzkaz pro nás české trenéry."