Česká osmnáctka vzdorovala na MS mladým Američanům, nakonec padla až po nájezdech

Čeští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 18 let připsali druhou těsnou prohru po sobě, získali ale čtvrtý bod ve skupině, když podlehli domácímu výběru USA 1:2 až po samostatných nájezdech. Díky výhře Ruska nad Německem (6:1) v předchozím utkání má již mužstvo kouče Jakuba Petra jistotu postupu do čtvrtfinále.

Po úvodní důležité výhře 3:1 nad Němci a smolné porážce s Finy (5:6), proti nimž vedli 5:3, měli čeští mladíci dobře rozehraný i zápas s domácím favoritem. Střelecky ovládli úvodní dějství (18:8) a v končící 16. minutě šli také do vedení, když se zblízka prosadil Ryšavý. V brankovišti dostal poprvé na turnaji před Suchánkem přednost Šatný, který se musel vzápětí hodně ohánět, aby udržel těsné vedení po vyloučení úspěšného střelce. Ve 25. minutě na strážce české branky nevyzrál v obrovské šanci ani kapitán domácího týmu Savage. Vzápětí přečkali Češi i další oslabení. Šatný držel čistý štít až do třetí třetiny. Do ní vstoupili Američané náporem, který korunoval vyrovnáním po ráně z kruhu Pastujov. Už po pár sekundách mohli mít Češi vedení zpět na své straně, jenže Jiříčkův pokus skončil pouze na brankové konstrukci. Mbereka v brance USA nahradil vzápětí na příštích 11 minut Homer. V 55. minutě měli Češi k dispozici přesilovku, ale ve snaze o vítězný gól neuspěli. Jiříček navíc těsně před koncem základní hrací doby fauloval, ani Američanům se však nepodařilo rozhodnout. Krátce před koncem prodloužení je naopak znovu zachránila tyčka. Na řadu tak přišly nájezdy. Altrichter, Szturc, Brabenec, Skuhrovec a ani Šapovaliv v poslední páté sérii neuspěli, zatímco Američané jednoho úspěšného exekutora ve svých řadách našli - ve druhé sérii skóroval Hutson, který předtím nahrával na vyrovnávací gól. Mistrovství světa hokejistů do 18 let: Skupina B (Frisco): USA - Česko 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 43. Pastujov (Hutson), rozhodující sam. nájezd Hutson - 16. Ryšavý (Moravec, Altrichter).Rozhodčí: Holm (Švéd.), Judakov (Rus.) - Briganti (USA), Zunde (Lot.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 1740. Sestava Česka: Šatný - Moravec, Jiříček, Pinkas, Svozil, Šedivý, Ticháček, Špaček - Marcel, Szturc, Chmelař - Marha, Brabenec, Kos - Ryšavý, Altrichter, Moravec - Slavíček, Šapovaliv, Pajer - D. Skuhrovec. Trenéři: Jakub Petr, Tomáš Martinec a Radim Skuhrovec. Německo - Rusko 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) Branky: 55. Korte - 21., 28., 36. a 59. Mičkov, 11. Jurov, 46. Kvočko. 1. Rusko 3 1 1 1 0 16:11 6 2. USA 3 1 1 1 0 13:11 6 3. Finsko 2 1 1 0 0 10:8 5 4. Česko 3 1 0 1 1 9:9 4 5. Německo 3 0 0 0 3 5:14 0 Skupina A (Plano): Švédsko - Švýcarsko 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) Branky: 32. Rosén, 35. Dower Nilsson, 36. Sundin - 23. Bougro. Bělorusko - Lotyšsko 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) Branky: 21. a 39. Klimovič, 3. Nikolajenja, 23. Klavdijev, 50. Morozov, 58. Michaljov - 24. Lavinš, 59. Darzinš. 1. Kanada 2 2 0 0 0 16:3 6 2. Bělorusko 3 2 0 0 1 14:8 6 3. Švédsko 3 2 0 0 1 9:14 6 4. Švýcarsko 3 1 0 0 2 6:12 3 5. Lotyšsko 3 0 0 0 3 6:14 0