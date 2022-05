Gólman mi to zbaštil, smál se Pastrňák. Místo hattricku připravil Červenkovi rekord

Také v druhém utkání po příletu na hokejové mistrovství světa David Pastrňák zářil. Dvěma góly a asistencí přispěl k vítězství Čechů nad Norskem 4:1 a přiblížil tým k postupu do čtvrtfinále. Blýskl se efektním nájezdem a v závěru místo završení hattricku přihrál Romanu Červenkovi, který stvrdil parádní rozjezd turnaje kariérním rekordem.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Český tým na mistrovství světa ve Finsku od příletu Davida Pastrňáka šlape. Po Lotyších porazil i Nory a výrazně se přiblížil k postupu do čtvrtfinále.

I kdyby Češi podle černého scénáře nebodovali ve zbylých duelech proti Američanům a Finům, o účast mezi nejlepší osmičkou by je připravila jen velmi překvapivá souhra dalších výsledků.

"Byl to důležitý zápas, oba týmy hrály o postup. Vždy je dobré začít proti papírově slabšímu soupeři gólem," hodnotil Pastrňák. Už v sedmé minutě otevřel skóre v přesilovce, když po přihrávkách Romana Červenky a Davida Krejčího zakončoval do odkryté klece.

Přestože v druhém dějství zvýšil na 2:0 premiérovou trefou na turnaji Jakub Vrána, Norové pak české mužstvo trápili. Velkou možnost spálil Mats Rosseli Olsen, kapitán Mathis Olimb orazítkoval tyč.

"S hrou nejsme spokojení," uznal útočník Bostonu. "Hlavně v druhé třetině nás Norové přehráli ve hře pět na pět, měli v našem pásmu několik zámků. Proti Lotyšům jsme si náskok drželi, byli jsme silní na puku. Zato s Nory jsme často hledali zbytečné přihrávky," pokračoval.

Dvě využité přesilovky Pastrňáka potěšily, v rovnovážném stavu viděl rezervy. "Šance Norů vznikaly po našich chybách. Jejich tým je zkušený, mnoho hráčů hraje na MS už dlouho," poznamenal.

"Pozitivní je, že až do třetí třetiny jsme nebyli vyloučení. Pak tam bylo pár zbytečných trestů, kterých se proti silnějším týmům musíme vyvarovat," uvědomoval si Pastrňák.

Zkraje třetí části uklidnil lehce nervózní mužstvo gólem na 3:0. První únik mu faulem překazil Mattias Nörstebö, z trestného střílení si pak brankáře Jonase Arntzena pořádně vychutnal.

Hodil rameny, naznačil kličku do bekhendu, vrátil si puk na forhend a zasunul už do prázdné branky. "Pojď sem, kam jdeš", jak se takovému zakončení občas přezdívá.

"Je to jedna z mých oblíbených kliček, v NHL ji dělám často a úspěšně. Led byl na začátku třetiny ještě dobrý, věděl jsem, co udělám. Někdy mi to brankář zbaští ještě více," usmíval se rodák z Havířova. "Ne, tohle byl velmi důležitý gól," dodal.

Seveřané ještě dokázali snížit, nicméně při risku bez brankáře na konci zápasu inkasovali počtvrté. Pastrňák mohl zkusit trefit odkrytou bránu, místo toho nezištně přihrál Červenkovi.

Šestatřicetiletý kapitán zakončil přesně, při výhře 4:1 zapsal bilanci 1+1 a po pěti zápasech se těší z bohatého konta jedenácti bodů (3+8). Na svých osmi předchozích šampionátech zaznamenal Červenka nejlépe čtyři góly a šest asistencí v bronzové Bratislavě 2011.

"Možná kdyby to bylo o gól, střílel bych. Bylo to o dva, okamžitě jsem přihrával Červusovi. Věděl jsem, že mám dva góly, ale rozhodl jsem se takhle," vysvětloval, proč se nepokusil o hattrick.

Zmínka o novém rekordu Červenky udělala Pastrňákovi radost. "Nejsme tady kvůli bodům, důležitá je výhra a na hře ještě zapracujeme. Červus ale jinak hraje výborně, má přehled, je strašně silný na puku, jen tak někdo mu ho nesebere," chválil nejmladší člen elitního útoku.

Ke Krejčímu a Červenkovi zapadl výborně. "Je radost s nimi hrát. Udrží se na puku a pokud jste volný, najdou si vás přihrávkou. Mám z toho radost," doplnil Pastrňák.

Ani v druhém duelu po dlouhé cestě z Bostonu se ještě necítil optimálně. "Abych řekl pravdu, bylo to ještě horší než s Lotyši. Doufejme, že už je to za mnou," uzavřel kanonýr, jemuž bude ve středu šestadvacet let.

Po volné neděli čeká Čechy ve skupině nabitý závěrečný program. V pondělí nastoupí proti USA, v úterý proti domácímu výběru Suomi.