Dánsko se drží ve hře o postup ze skupiny, Švédsko podlehlo USA v prodloužení

Hokejisté Dánska porazili na mistrovství světa v Helsinkách Francii 3:0, v pátém zápase na turnaji si připsali třetí výhru a udrželi se na čtvrtém místě tabulky skupiny B s reálnou šancí na postup do čtvrtfinále. Čistým kontem, ke kterému mu stačilo jen 19 zákroků, se na tom podílel brankář Sebastian Dahm. Francie má po pěti duelech pět bodů a je šestá.

Francouzi do utkání dobře vstoupili, byli aktivní, šance ale proměnit nedokázali. Dahma v dánské brance nepřekonal Texier ani Kevin Bozon. I díky tomu se do vedení dostal soupeř, poté co v 17. minutě zakončil přesně rychlý protiútok a přečíslení Regin.

Na začátku druhé třetiny mohl vyrovnat aktivní Texier , ani tentokrát ale recept na Dahma nenašel. Ve 25. minutě byl vyloučen Thiry a Dánové první přesilovou hru za 47 sekund využili. Brankáře Buysseho překonal Blichfeld.

Dvougólové vedení mohli Seveřané navýšit v dalších početních výhodách, neprosadili se ale ani ve 22 sekund dlouhé hře pět na tři. Poté si dvě přesilovky zahráli i Francouzi v sestavě s dvojicí útočníků Claireauxem a Perretem, kteří v této sezoně působili v české extralize. Vyloučení Ehlerse a Regina ale využít nedokázali.

Dánové zodpovědnou hrou bez chyb dvougólový náskok jistě drželi a nakonec při power play soupeře přidali třetí branku.

Mistrovství světa v hokeji ve Finsku:

Skupina A (Helsinky):

Dánsko - Francie 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Regin (Storm, M. Lauridsen), 26. Blichfeld (M. Lauridsen, Ehlers), 59. Jakobsen (Storm). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Rekucki (USA) - Beresford (Brit.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 3007.

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, J. Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - N. Ehlers, F. Nielsen, Bau Hansen - Scheel, Regin, Storm - Blichfeld, P. Bjorkstrand, Aagaard - Asperup, Jakobsen, Poulsen. Trenér: Heinz Ehlers.

Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Bault - Fleury, S. Treille, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Rech, Texier, Boudon - K. Bozon, Ritz, Leclerc - Fabre. Trenér: Philippe Bozon.