Neuvěřitelné, září Češi po senzaci. Tohle se jim v tomto století ještě nepovedlo

Ještě při cestě do šatny z nich prýštila obří euforie. Češi ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa ve Švédsku vyřadili favorizovanou Kanadu a postarali se o možná největší překvapení turnaje. Také protáhli úctyhodnou sérii.

Kolébku hokeje junioři skolili i na minulém šampionátu, ale "jen" ve skupině. Pozdější finále proti supervelmoci prohráli 2:3 v prodloužení a brali stříbro.

Tentokrát bitvu o všechno zvládli, už v základní hrací době slavili vítězství 3:2. Jedenáct sekund před koncem šťastně rozhodl útočník Jakub Štancl, když jeho střelu tečoval kanadský bek Oliver Bonk, syn bývalého českého centra Radka Bonka.

"Dát gól jedenáct vteřin před koncem, to se stane asi jednou za dva roky," kroutil hlavou brankář Michael Hrabal.

"Byl to šťastný odraz, ale tyhle věci se stávají," komentoval vítěznou trefu Štancl, který v utkání skóroval hned dvakrát. "Je to neuvěřitelné, úžasný pocit."

Nejlepším hráčem utkání na české straně byl nakonec zvolen Hrabal, který podal svůj zřejmě nejlepší výkon na turnaji. Ve skupině měl neoslnivou úspěšnost zákroků kolem 89 procent, proti Kanadě ale chytil 28 z 30 střel, jinými slovy zastavil přes 93 procent puků.

"Neskutečně nás podržel a dal nám sebevědomí, je super ho mít v bráně," ocenil spoluhráče Štancl, který se jinak už třetím rokem rozvíjí ve Švédsku.

Hrabal, jeden z nejvychvalovanějších náctiletých gólmanů současnosti, měl nejvíc práce od druhé periody. Tu první Češi nečekaně ovládli 2:0, ale potom byli místy pod drtivým tlakem.

"Ve druhé třetině to bylo těžké. Dostali jsme se pod tlak, hráči občas panikařili. Díky bojovnosti a výbornému výkonu brankáře Hrabala jsme ale z této třetiny vyšli za stavu 2:2. Na rovinu říkám, že Kanada tam těch šancí měla o hodně víc," podotkl trenér dvacítky Patrik Augusta.

"Asi trochu dostali za uši od trenérů," vysvětloval si kanadské zlepšení Hrabal.

"Bylo to složité, ale kluci mi dost pomohli, zblokovali spoustu střel," líčil vysílený brankář. "Ale je to příjemná únava, porazili jsme jednoho z favoritů turnaje," dodal dlouhán, kterého si na klubové úrovni hýčká americká univerzita UMass.

Celkově Kanaďané vyhráli na střely 30:22, ve druhém dějství 11:7, ve třetím 12:6. Obrat se ale nekonal.

"Kanada ve druhé a třetí třetině hodně tlačila, ale my jsme zůstali silní, blokovali jsme hodně střel a na konci to tam spadlo. Zápas hodně bolel, my jsme ale bojovali a skákali tam po hlavě. A vyšlo to," radoval se Štancl.

Čeští junioři, kteří ještě v nedávné minulosti zažívali na MS pravidelný konec ve čtvrtfinále, pronikli mezi nejlepší čtyřku potřetí za sebou.

V samostatné historii se jim to předtím povedlo jen jednou, a to v letech 1996 a 1998, kdy tuzemský hokej vstupoval do zlaté éry. Z tehdejší úspěšné série ale žádná medaile neklapla, to až ve zlatém roce 2000.

Tentokrát může dvacítka po čtvrtém místu z MS 2022 a stříbru z loňska přidat už druhou medaili.

Cesta do kabiny po senzační čtvrtfinálové výhře nad Kanadou: