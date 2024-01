Expert věští Čechům konec. Od Kanady ale zní: Tenhle tým nebereme na lehkou váhu

Čeští hokejisté jdou do čtvrtfinále juniorského mistrovství světa ve švédském Göteborgu jako outsider. Ve skupině skončili až třetí, a tak vyzvou silnou Kanadu. Loni ji trápili v boji o zlato, ale v podstatně jiném složení.

V generálce na play off svěřenci trenéra Patrika Augusty moc nepřesvědčili. Papírově slabší Švýcarsko porazili 4:2, přičemž rozhodli až v poslední desetiminutovce.

"Pokud tohle budeme předvádět ve čtvrtfinále, tak moc šancí nemáme," upozornil útočník Matyáš Melovský.

Utkání proti zámořské velmoci startuje v úterý ve 14:30.

Jestli někdo ze čtvrtfinálového střetu těchto zemí není překvapený, tak bývalý skaut a nynější televizní analytik Craig Button.

Ještě před turnajem totiž správně odhadl umístění všech týmů v obou skupinách, tím pádem trefil čtvrtfinálové dvojice.

Pokud bude Buttonova předpověď vycházet i nadále, Češi se s mistrovstvím v úterý rozloučí. "Nemyslím si, že mají v sestavě dostatečnou hloubku, aby Kanadu porazili," prohlásil expert.

Kolébka hokeje podle něj nakonec dokráčí k bronzu, když v posledním klání porazí Slováky. Zlato pak mají na úkor domácích Švédů ukořistit Američané.

Česku nevěří ani sázkové kanceláře, které stanovily jeho postupové šance na zhruba pět ku jedné.

Samotní Kanaďané jsou ale v pozoru, klíčový zápas šampionátu nechtějí podcenit. "Viděl jsem sestřihy pár českých zápasů. Rozhodně to není tým, který budeme brát na lehkou váhu. Odteď se hraje o všechno, takže budeme připravení," nechal se slyšet útočník Brayden Yager.

Čeští junioři byli proti Kanadě za outsidery i před rokem, ale zkraje MS ji senzačně porazili 5:2 a ve finále s ní padli až v prodloužení.

Stříbrnou jízdu pamatuje pět hráčů současné sestavy. Bylo by jich šest, ale forvard Robin Sapoušek si proti Švýcarsku poranil rameno a šampionát pro něj skončil. Na soupisce ho nahradil Matěj Maštalířský.

V kanadském výběru zažil rok staré bitvy s Čechy pouze útočník Owen Beck. Jinak zámořská velmoc přivezla úplně jiný tým. Jsou v něm čtyři hokejisté se zkušenostmi z NHL, vévodí jim Matthew Poitras z Bostonu, který si v probíhající sezoně zahrál i vedle Davida Pastrňáka.

V Göteborgu ale zatím nezáří, po čtyřech startech má zápis 2+1.

"Je to samozřejmě trochu frustrující," přiznal. "Vím, že hodně kluků je frustrovaných. Takový je někdy hokej. Puky se neodrážejí tak, jak byste zrovna chtěli, nebo vám to nepadá do brány, ale pokud vydržíte, zlomí se to."

Jediným Kanaďanem s více jak bodem na zápas je teprve 17letý forvard Macklin Celebrini, jenž bodoval osmkrát (4+4) a ukazuje, proč je považovaný za jedničku příštího draftu NHL.

Oliver Bonk, v Ottawě narozený syn bývalého českého centra Radka Bonka, přispěl Kanadě z pozice obránce třemi asistencemi.

Podle magazínu The Hockey News není stávající kanadská dvacítka tak silná jako před rokem, stejné hodnocení ovšem dostali i Češi.

Časopis ocenil Jiřího Kulicha, Eduarda Šalého a Matyáše Šapovaliva za to, že jako útočníci naplňují předpoklady, ale upozornil na slabší podporu od obránců a "nepříliš ohromujícího" Michaela Hrabala v bráně.

Český gólman číslo jedna je v úspěšnosti zákroků na 89 procentech. I on bude muset proti Kanadě přidat.