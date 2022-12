Češi kouzlili, diváci hnali soupeře. Mysleli jsme, že spadne aréna, přiznal Kulich

Útočník Jiří Kulich se třemi góly podepsal pod vysokou výhru juniorské hokejové reprezentace na mistrovství světa nad Rakouskem 9:0. Po zápase si osmnáctiletý hráč pochvaloval, že Češi splnili roli favorita a navázali na nečekané vítězství nad Kanadou.

"Hlavně jsme si říkali, že Rakousko nesmíme podcenit. Chtěli jsme do zápasu jít stejně nastavení jako proti Kanadě. Myslím, že se nám to podařilo," pochvaloval si Kulich.

Český tým měl zápas ve své režii od úvodní buly, navíc se mu podařilo rychle otevřít skóre. Jakub Brabenec se prosadil již v čase 3:50. "První gól nás určitě trošku uklidnil, byli jsme pak už jistější. Víc jsme si navíc dovolili," řekl útočník Buffala, který působí na farmě v Rochesteru.

V jasnou záležitost se utkání definitivně proměnilo v prostřední třetině. Kulich se v ní trefil podruhé v zápase a využitou přesilovkou zvýšil na 6:0.

"Byl to signál, který s Eduardem Šalém občas praktikujeme. Dařilo se nám to už na mistrovství do 18 let," uvedl Kulich, jenž byl v minulé sezoně s devíti góly nejlepším střelcem šampionátu osmnáctiletých.

Hattrick zkompletoval hned po osmi vteřinách třetí části, když se i kvůli systémové chybě Rakušanů bleskově dostal do samostatného úniku.

"Ta akce byla úplná náhoda," usmíval se. "Ani jsme to neměli v plánu, vyplynulo to ze hry. Tenhle blafák mám navíc docela natrénovaný. Byť jsem mohl naznačit ještě víc, vyšlo to," uvedl Kulich.

Zápas sledovalo přes sedm tisíc diváků, dlouho však byla atmosféra skoro komorní. Až ve třetí třetině se fanoušci začali ozývat a mohutně povzbuzovali outsidera.

"Byli jsme strašně překvapení. Mysleli jsme, že spadne aréna," vtipkoval člen elitní české formace. "Pro všechny to bylo super zpestření, taková atmosféra jedině pomůže," dodal Kulich.