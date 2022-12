"Dáme hezký gól." Kanaďané zkoušeli Čechy pokořit parádičkami, pak se učili

Až se tomu nechtělo věřit. Česká dvacítka skolila na mistrovství světa v Halifaxu a Monctonu domácí Kanadu 5:2.

Kdyby někdo před vstupem to turnaje řekl brankáři Tomáši Suchánkovi, že on a jeho spoluhráči přejedou Kanadu 5:2, nevěřil by. "Určitě ne. Dotyčnému bych nejspíš řekl, že je blázen. Po dvou třetinách se to ale začalo jevit reálně a je to obrovský úspěch," líčil.

Před utkáním byla nasnadě spíš otázka, o kolik Kanaďané, obhájci zlata, vyhrají.

V přípravě totiž rozstříleli Slovensko 6:1 a Švýcarsko, tedy soupeře, s nímž Češi v generálce padli, 6:0. Finsko pak přehráli 5:3.

Navíc hráli doma před deseti tisíci diváky ve vyprodané hale v Halifaxu. Na led vyjeli se silným týmem i na své poměry. Nechyběli Connor Bedard a Adam Fantilli, možná jednička a dvojka příštího draftu NHL.

Češi sice prohrávali 0:1, ale místo obvyklého přídělu tentokrát přišel obrat. Na výhře 5:2 se třemi góly podíleli obránci. Brankář Suchánek zase zastavil 36 z 38 střel a vyhlásili ho nejlepším hráčem duelu.

"Neskutečný zápas," zářil trenér mladíků Radim Rulík. "Samozřejmě jsme do něj šli s obrovskou pokorou. Věděli jsme, že na nás vlítnou, k tomu narvaná hala, prostě nic jednoduchého. Musím smeknout, jak to hráči zvládli takticky. Přišlo mi, že jsou semknutí, zdravě nabuzení."

"Všechno se sešlo. Nevím, takovýto zápas… Málokdy je člověk účastníkem, tak si toho nesmírně vážím," neskrýval dojetí 57letý trenér.

Na juniorském mistrovství světa porazili Češi Kanadu v základní hrací době vůbec poprvé. Před pondělním střetnutím měli proti zámořské velmoci naprosto tristní bilanci s jednou výhrou po nájezdech, dvěma remízami a 20 porážkami.

Zatímco Češi slaví, v Kanadě panuje rozčarování.

"Chtěli jsme předvést show. V prvních deseti minutách se nám honilo hlavou, ať dáme hezký gól a potěšíme publikum," prohlásil obránce Brandt Clarke, který si v aktuální sezoně zahrál v NHL za Los Angeles. "Kvůli tomu jsme se možná dost nesoustředili na to, abychom byli neústupným týmem, proti kterému nikdo nechce hrát, což je náš hlavní záměr."

"Když se zeptáte Čechů, řeknou vám, že takovým týmem jsme nebyli. Neměli velký problém s vyvážením puku z vlastního pásma ani s jeho udržením v našem pásmu," pokračoval Clarke.

Snaha Kanaďanů o pohledné góly byla zprvu zjevná. Fantilli za bezbrankového stavu a Bedard při vedení 1:0 dokonce zkusili skórovat lakrosovým způsobem, tedy že si za bránou nabrali puk na čepel a vzduchem ho chtěli dopravit pod horní tyčku. Suchánek s obránci však ponížení nedopustili.

Pokusy Fantilliho a Bedarda o "lakrosový" gól:

After leaving his defender in the dust, Connor Bedard attempts another "Michigan" for Canada! #WorldJuniors pic.twitter.com/QaZy5P5ooZ — TSN (@TSN_Sports) December 27, 2022

"Makali víc než my," řekl o Češích kanadský útočník Brennan Othmann. "Odehráli dobrý zápas, takže si zaslouží uznání. Žádný tým nemůžete brát na lehkou váhu."

"Říká se, že buď vyhrajete, nebo se učíte. My jsme se tedy učili," pokračoval. "Pořád to byl první den turnaje, ne zápas o zlato, ale jasně - kolem našeho týmu je velký humbuk a my chceme vyhrávat, zvlášť před publikem, jaké tu máme. Ani takový zápas ale není na škodu, každý tým si jím projde. Trochu nás to vrátí zpátky na zem."

Kanaďany hned po utkání zkritizoval bývalý hráč a nyní profesionální komentátor hokejového dění Paul Bissonnette. "Kanada předvedla v prvním zápase příliš mnoho individuálních blbin. Je to pro ni hodně hlasitý budíček. Češi si zaslouží uznání za úžasný zápas, vítězství si zasloužili," napsal na sociální síti.