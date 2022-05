Hráč, kterého Sparta odložila, či mrňous z Plzně. Jalonen vybral i překvapivá jména

Největšími hvězdami nominace českých hokejistů na mistrovství světa, jež ve Finsku za čtyři dny odstartuje, jsou bezesporu Tomáš Hertl, David Krejčí nebo Filip Hronek. Ale na opačné straně budí pozornost hráči z celků, které došly v extralize jen do předkola. Trenér Kari Jalonen takto našel místo pro dvojice z Karlových Varů a Plzně.

Finský kouč Kari Jalonen v neděli večer zveřejnil seznam hráčů, kteří v týdnu vyrazí na hokejové MS do Tampere zabojovat o první českou medaili za posledních deset let.

Mezi směsici posil z NHL a zahraničních soutěží se do nominace vešla devítka hráčů z extraligy, byť útočník David Krejčí, který přišel vloni do Olomouce po bohaté a úspěšné kariéře v zámoří, tuto statistiku trochu zkresluje.

Dále dva obránci z Třince, Tomáš Kundrátek a David Musil, Matěj Blümel z Pardubic a brněnský útočník Petr Holík, jenž se podívá na premiérový šampionát. A pak dvě dvojice hokejistů ze západočeských klubů.

Jakub Flek se představil už před rokem na MS v Rize, letos ho z Energie doplňuje další forvard Jiří Černoch. Poprvé prožijí atmosféru velkého turnaje dospělých plzeňský bek David Jiříček a útočník Petr Kodýtek.

Jiříček je v 18 letech považován za talent mezinárodního formátu, na blížícím se draftu NHL předpokládá většina odborníků jeho zařazení do nejlepší desítky. Když nastoupí na MS, stane se tam nejmladším českým hráčem od Milana Michálka na šampionátu v roce 2003.

Michálek si tehdy (rovněž ve Finsku) zahrál v zápase o třetí místo ve věku 18 let, 5 měsíců a 3 dní. Jiříčkovi bude v sobotu, kdy Češi zahajují turnaj utkáním proti Velké Británii, 18 let, 5 měsíců a 16 dní.

"Přes půl sezony byl zraněný, ale na konci se do toho dostal tak, že ho trenér bere na MS. Musel vidět, že v našich vodách je to výjimečný kluk. Šampionát by mu mohl pomoct i k vyšší příčce na draftu," komentuje sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

To další indián Kodýtek je zřejmě největším překvapením nominace. "To je možná pravda, ale Kody je neskutečný pracant. Ať hraje minutu, nebo dvacet, odvede úplně stejnou práci, proto je ceněný," tvrdí Vlasák.

S výškou pouhých 168 centimetrů si Kodýtek během kariéry vyslechl spoustu narážek a pochybností. Kdysi se mu v jednom z dílů hokejového podcastu Bomby k tyči osobně omlouval bývalý spoluhráč Jakub Koreis, že nevěřil ani v jeho prosazení v extralize.

Teď se třiadvacetiletý rodák ze Sušice podívá na MS. "V Plzni jsme už v juniorce viděli, že navzdory menšímu vzrůstu by extraligu mohl hrát. Své místo si vydobyl pracovitostí, zarputilostí, hbitostí. Jsem rád, že jsme se v něm nemýlili," usmívá se sportovní manažer Škody.

Karlovy Vary vypadly stejně jako Plzeň už v předkole play off, také proto měli jejich útočníci Flek s Černochem dost času, aby nové reprezentační vedení přesvědčili. "Občas v kariéře potřebujete mít tohle štěstí a v ten správný moment šanci chytit," říká bývalý kouč Energie Martin Pešout.

Za pět let pod jeho vedením se z Fleka stal klíčový hráč Karlových Varů. "Přitom v osmnácti letech nehrál hokej, do Varů se probojoval z první ligy a stoupal nahoru. Na MS byl už vloni, o fous mu unikla olympiáda. Nyní jede podruhé na šampionát, je to pro něj odměna," těší Pešouta.

Černoch hokejově vyrostl ve Spartě, v roce 2014 byl součástí stříbrné české osmnáctky, ale pevné místo v kádru Pražanů nezískal. V sezoně 2019/20 dorazil na hostování do Karlových Varů.

"Přišel ze Sparty jako nepotřebný. Ve stavu, kdy si nevěřil skoro v ničem. Dali jsme mu prostor, šplhal nahoru, tvrdě pracoval. Nominace na MS je odraz jeho progresu, ale žádný trenér včetně mě by mu prostor nedal, pokud by důvěru nesplácel," podotýká kouč, který přesídlil do Komety.

V čem může být Černoch reprezentaci platný? "Má hokejové myšlení, není líný na krok, klidně padne do střely. Hodí se do přesilovky i na oslabení, je to univerzální hráč," líčí Pešout.

Uplynulou extraligovou sezonu rozjel pětadvacetiletý útočník čtyřmi góly do sítě Brna. Později se ovšem zranil a v 19 zápasech Varům scházel. "V tu chvíli jsme poznali, jak důležitý pro nás je. Když Jirka chyběl, potkal nás totiž velký výkonnostní pokles," dodává Pešout.

Kodýtek, Flek i Černoch dostali ve výsledku přednost před nejúdernějším střelcem a nejproduktivnějším hráčem základní části Filipem Chlapíkem. Jalonen míní, že se mu do týmu hodí více, pro sparťana místo nenašel.

"Složení týmu a jeho výkony se mi líbí. Kluci hrají pohromadě, ví, co mají hrát, a systém respektují. Zatím to funguje a vypadá velmi dobře. Teď si jen přát, aby to nebylo jako vloni, kdy po fantastické přípravě MS tak úspěšně nevyšlo," přemítá trojnásobný světový šampion Vlasák.

"Je vidět změna v atmosféře, mužstvo hraje daleko více týmově. Systém je přímo ušitý na krátkodobý turnaj, kdy se rozhoduje ve třech zápasech od čtvrtfinále, pakliže se tam dostanete," zmiňuje Pešout.

"Zápasy o medaile se hrají vyloženě defenzivně. Naučit hráče tomuhle a do útoku potom přidat českou DNA, to vypadá jako správný recept. Jako fanoušci můžeme turnaj vyhlížet s optimismem," věří trenér.