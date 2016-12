Mertl v KHL mění dres. Ze Záhřebu se stěhuje do Ufy

před 1 hodinou

Český hokejový útočník Tomáš Mertl opouští Záhřeb a sezonu dohraje v Ufě. Třicetiletý odchovanec Českých Budějovic změnil dres na konci přestupního období KHL stejně jako před rokem, kdy ze Záhřebu zamířil do extraligového Hradce Králové. "Jsme rádi, že se nám podařilo transfer dotáhnout - Ufa je tradiční klub s velkými plány a ambicemi," uvedl hráčův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest. Mertl v aktuální sezoně odehrál za Medveščak 43 zápasů s bilancí sedmi branek a sedmi asistencí. Zatímco Záhřeb má malou šanci na postup do play off - aktuálně je jedenáctý v Západní konferenci a na osmé místo ztrácí 13 bodů, Ufa v bojích o Gagarinův pohár nebude chybět, v lize je zatím pátá.

autor: ČTK | před 1 hodinou

