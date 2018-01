Liberec vstoupil do semifinále Ligy mistrů remízou s Växjö. Janusovu chybu napravil Jašek

AKTUALIZOVÁNO před 10 hodinami

Liberečtí hokejisté uhráli v prvním semifinále Ligy mistrů proti Växjö remízu 1:1. Nerozhodný výsledek se suverénním lídrem švédské ligy vystřelil Lukáš Jašek.

Liberec - Hokejisté Liberce remizovali v úvodním utkání semifinále Ligy mistrů s Växjö 1:1 a do finále postoupí vítěz odvety, která se bude hrát za týden ve Švédsku. Hosté vedli od úvodu druhé třetiny po trefě kanadského útočníka Liama Reddoxe a o vyrovnání se postaral ve 47. minutě Lukáš Jašek.

Hlavní kouč Liberce Filip Pešán po návratu z mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu sledoval duel jen z tribuny. Tým vedli jako dosud při jeho absenci asistent Karel Mlejnek s Vladimírem Čermákem.

"Odehráli jsme velice kvalitní utkání oběma směry. Z obou stran to bylo velice dobře odehrané v oslabení. Mrzí nás neproměněné přesilovky pět na tři, ale stává se to. Toto utkání není na tři, ale na šest třetin. Jsme v půlce a hrajeme dál," řekl Mlejnek.

Úvod utkání velké šance nenabídl a Liberec se ubránil i při čtyřminutovém trestu Jeníka za napadení při souboji před brankářem Andrénem. Největší šanci měl v přesilovce Reddox.

Liberec byl nejblíže branky ve 12. minutě, ale gólman Växjö Bližňákovu dorážku kryl. Po vyloučeních Rahimiho a Josefssona hráli Bílí Tygři 42 vteřin v pěti proti třem, ale tlak ve vedoucí branku neproměnili. S dvěma střeleckými pokusy neuspěl Bakoš.

Po 33 vteřinách druhého dějství se dočkal lídr švédské ligy vedení po Janusově chybě. Liberecký brankář vyjel mezi kruhy rozehrát puk, ale poslal jej na hokejku Reddoxe, který trefil prázdnou branku.

"Puk trošku poskakoval a nesedl mi. Bál jsem se do něj opřít trošku víc, aby nevyletěl mezi fanoušky. Určitě je to moje chyba, beru to na sebe. Jsem velice rád, že kluci dali aspoň jeden gól a je to 1:1 a díky nim tam jedeme za nerozhodného stavu," prohlásil Jaroslav Janus.

"Můj gól byl velmi šťastný. Pomohl mi náhodný odraz kotouče a jsem rád, že jsem dokázal dostat puk přes bránící hráče až do branky," uvedl Reddox. Mlejnek Janusovi chybu nevyčítal. "To se prostě stane. Jaro Janus mužstvo několikrát podržel," uvedl asistent libereckého kouče.

Växjö mohlo zvýšit, ale Janus tentokrát domácí podržel. Ve 27. minutě unikl Reddox, ale ztroskotal s blafákem do bekhendu na betonu libereckého gólmana. Na druhé straně se dostal do nájezdu na Andréna Bakoš, který neuspěl i proto, že byl atakován, a zlobil se na rozhodčí, že nedovoleně. Při Vlachově trestu nepřekonali Januse Shinnimin a Calof.

V úvodu závěrečného dějství měli při Špačkově trestu velké šance na zvýšení náskoku Shinnimin a Kiiskinen. Ve 47. minutě se radovali domácí. Lakatoš se natlačil před branku a Jašek vyrovnal. "Řekli jsem si před buly, co uděláme. Laky šikovně vyjel před bránu a dal mi to, já jsem tam měl prázdnou bránu. Jen jsem do toho plácnul a naštěstí to tam padlo," popsal Jašek.

Následně šel pykat Nettenberg, ale Liberci se přesilovka nepovedla. Naopak Severočeši měli štěstí, že z brejku minul v oslabení Reddox. Liberec mohl otočit skóre. Nejdříve ale neuspěl Ordoš, který se probil před branku. Pak při vyloučeních Calofa a Rahimiho domácí nevyužili ani 55 vteřin trvající výhodu pěti proti třem.

Reddox, který měl v utkání řadu šancí, pomýšlel na lepší výsledek. "Měli jsme dostatek šancí, abychom utkání vyhráli a vypracovali si výhodu do odvety. Liberec ale odehrál velmi dobrý zápas, remíza proto není úplně špatný výsledek. Nicméně nás doma čeká ještě hodně práce," uvedl jednatřicetiletý bývalý hráč Edmontonu, kde se potkal i s libereckým bekem Ladislavem Šmídem.

Hokejová Liga mistrů - semifinále:

Bílí Tygři Liberec - Växjö Lakers 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 47. Jašek (Lakatoš) - 21. Reddox (Fröberg). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Vinneborg (Švéd.) - Lhotský, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 5 718.

Sestavy:

Liberec: Janus - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner, Jan Bednář - Lakatoš, P. Jelínek, Jašek - Bakoš, J. Mikyska, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, J. Vlach - Jeník, Vantuch, D. Špaček. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.

Växjö: Andrén - J. Persson, Rahimi, P. Andersson, Welch, Martinsson, A. Lundberg, Bohm - Netterberg, Fröberg, Reddox - M. Lundberg, Josefsson, Carnbäck - Calof, R. Rosén, Shinnimin - Brodecki, J. Pesonen, Kiiskinen. Trenéři: Hallam, Hellgren a J. Jönsson.