Jágr není s týmem. Pravděpodobný je jeho návrat do Evropy, ale Calgary se vyplatil, píší v zámoří

před 6 hodinami

Konec legendárního útočníka Jaromíra Jágra v NHL se nejspíš blíží. Podle kanadských novinářů neodcestoval k zápasu s Minnesotou. Oficiálně je stále zraněný, ale hovoří se o jeho konci v Calgary.

Calgary - Vedení klubu z Alberty stále sveřepě tvrdí, že Jaromír Jágr se pouze potýká s dalším drobným zraněním. Ze zákulisí ale pronikají zprávy, že český útočník v Calgary brzo oficiálně ohlásí konec.

Obvykle dobře informovaný novinář Wes Gilbertson přinesl zprávu, že Jágr neodcestoval s týmem k úternímu utkání v Minnesotě. Chyběl také na akci s fanoušky, i když se očekávalo, že se alespoň v civilu objeví.

Oficiálně je stále na seznamu krátkodobě zraněných hráčů, což stále tvrdí i zástupci Flames. Podle vícero zdrojů ale Jágr dostal svolení k vyjednávání s jinými týmy o NHL. Pravděpodobně se blíží jeho konec v Calgary.

Angažmá osmašedesátky se podle listu National Post i přes brzký konec kanadskému týmu vyplatilo. Komentátor Eric Francis si myslí, že český veterán povzbudil hokejového ducha v Calgary, šlo o impuls, který klub potřeboval.

Jágrův příchod zvýšil prodej lístků i dresů s číslem 68, které se staly trhákem především v době vánočních prodejů. Klub tak nemusel tratit ani ekonomicky.

Herně sice Jágr nepředvedl to, co se od něj čekalo. Jenže ani tak velký hráč nedokáže odolávat přibývajícím letům a zraněním věčně.

Francis českého útočníka označil za největšího hráče, jaký kdy hrál za Flames. Při podpisu Jágrovy smlouvy s Calgary hrály také roli jeho zkušenosti, které mohl předat mladým hráčům Flames. Hodně pomohl mladíkům Gaudreauovi, Bennetovi a Jankowskimu.

Otázkou zůstává, co s Jágrem bude po jeho konci v Calgary. Na podzim se o něj zajímali St. Louis Blues a Montreal Canadiens. Je ovšem mizivá šance, že by o něj měli zájem i vprostřed rozběhlé sezóny poté, co se neosvědčil v Albertě. Překážkou jeho přesunu mohou být také relativně vysoké výkonnostní bonusy.

Jednou z možností, kterou zmiňuje například web Iceman Hockey, je angažmá v Arizoně. Nejpravděpodobnější je ovšem podle zámořských novinářů Jágrův přesun do Evropy, což by otvíralo možnost, že by mohl jet i na olympiádu do Pchjongčchangu. Zatím ale Jágr zůstává hráčem Flames.