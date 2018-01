Liberec zabojuje o finále LM i s kluky z Benátek, třinecký Hrubec poznává soupeře na Wikipedii

před 3 hodinami

Bílí Tygři rozehrají semifinále Ligy mistrů proti Växjö doma, Oceláři odcestovali do Jyväskyly. Rádi by navázali na jízdu Sparty a dostali se až do závěrečného boje o evropskou trofej.

autor: Ondřej Zoubek | před 3 hodinami

Související







Hlavní zprávy