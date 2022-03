Vyhlásili nám válku. Naši izolaci oslavuje jen blázen, čílí se ruský hokej

Play-off Kontinentální hokejové ligy začalo kvůli ruské invazi na Ukrajinu se zjevnou pachutí. To nejhorší ale ruskou soutěž nejspíš teprve čeká.

Ronald Knot je jedním z českých hokejistů, kteří naskočili do probíhajícího play-off KHL. | Foto: ČTK / Xinhua

KHL, po severoamerické NHL nejkvalitnější liga na světě, těsně před vyřazovací částí přišla o dva kluby. V reakci na vojenskou agresi Ruska se odhlásily finské Helsinky a lotyšská Riga.

V ruské soutěži, která dřív zakotvila i v Česku či na Slovensku, tak vedle domácích klubů zbyly jen tři zahraniční - běloruský Minsk, čínský Peking a kazašský Nur-Sultan.

Invaze na Ukrajinu a s ní spojený chaos vedly i k úprku některých hokejistů. Předčasně odjel domů Američan Nick Shore, nejproduktivnější muž Novosibirsku, nebo Geoff Platt, Kanaďan s běloruským pasem.

O odchodu přemýšlejí i další zahraniční hráči. "Ocitli jsme se v náročné situaci, chceme se vrátit domů," řekl deníku SME Libor Hudáček, slovenský forvard nastupující za Minsk.

Z Čechů už do play-off naskočili Roman Will, Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka, tedy parta z Čeljabinsku, a také obránci Lukáš Klok s Ronaldem Knotem z Nižněkamsku. Dočkat by se měli ještě Šimon Hrubec z Omsku, Jakub Jeřábek ze Spartaku a Jakub Krejčík z Minsku.

Někteří o předčasném odchodu nepřemýšlejí, jiní ano. Není to ale jednoduché, ať už kvůli smlouvě, nebo samotnému odletu. Evropská unie zavřela ruským letadlům svůj vzdušný prostor, takže je třeba improvizovat.

KHL k udržení cizinců moc nepřispěla. Svět obletěly záběry z přípravného klání mezi CSKA a Spartakem, kde na obou střídačkách visel transparent s nápisem "Putin - náš prezident". V době, kdy ruská vojska útočila na Ukrajinu.

Även bakom CSKA står det: "Putin - vår president pic.twitter.com/KK5NnB4iSK — Karl Månsson (@karl_khl) February 25, 2022

Sportovní svět kvůli této agresi dává ruce pryč od ruských reprezentací i klubů. Konkrétně hokejová sborná si nezahraje mimo jiné na příštím mistrovství světa ve Finsku.

"Naši hokejisté se stali nežádoucími," posteskl si ve svém komentáři Alexej Ševčenko z deníku Sport-Express. "Na tom, že ruský hokej byl vyškrtnutý ze všech mezinárodních soutěží, přitom není nic pozitivního. Pokud někdo v této izolaci něco pozitivního vidí, je to jednoduše blázen."

"Vyhlásili nám válku, nasadili proti nám ty nejsilnější zbraně," komentoval vyobcování pro státní agenturu RIA Novosti bývalý kouč sborné Vladimir Pluščev.

Podobné reakce teď nejsou v ruských médiích nijak výjimečné. Spojuje je, že se vyhýbají kontextu. O invazi na Ukrajinu se nemluví, nanejvýš padnou slova o "speciální operaci".

Kontinentální liga každopádně vyhlíží krušné časy. Pochopitelně se nevyhne dopadům tvrdých sankcí, kterými na Rusko tlačí západní svět. Rubl padá, tamní hospodářství se může zhroutit.

"KHL bude muset drasticky snížit náklady, včetně platů pro hráče a trenéry," napsal list Sovětskij sport. "Hokejové platy se - v relativním měřítku - vrátí do dob Sovětského svazu."

"Soutěž se možná bude muset rozdělit na několik oblastí, protože, jak se zdá, v Rusku brzy nebudete mít čím létat," naznačil deník potenciální nutnost cestovat vlakem.

Z úpadku KHL, o jehož konkrétní podobě lze zatím jen spekulovat, by těžily hokejové ligy po Evropě. Nejlepší hráči mimo zámořskou NHL by patrně mířili hlavně do Švýcarska a Švédska, kde kluby už nyní dokážou částečně konkurovat Rusku.