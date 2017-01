Kanada pláče, juniorům nestačilo k výhře ani dvougólové vedení. Čtvrtý titul v historii slaví USA

před 1 hodinou

Až samostatné nájezdy musely rozhodnout finále juniorského šampionátu mezi Kanadou a Amerikou. Domácím javorovým listům nestačilo ani vedení 4:2 patnáct minut před koncem základní hrací doby. Mladíci USA utkání otočili a slaví čtvrtý titul v historii. Bronz berou Rusové.

Montreal – Hokejisté USA porazili v dramatickém finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Montrealu Kanadu 5:4 po samostatných nájezdech. Na svůj čtvrtý titul dosáhli i přes to, že po první třetině prohrávali 0:2 a na začátku třetí části 2:4.

Všechny těžké chvilky ale Američané zvládli a zůstali tak jediným neporaženým mužstvem celého šampionátu. Dva góly vítězů zaznamenal útočník Kieffer Bellows, hlavním hrdinou se však stal – stejně jako v semifinále – další forvard a střelec rozhodujícího gólu Troy Terry.

Poté, co se postaral o postup ze semifinále, v němž proti Rusku proměnil v rozstřelu všechny tři nájezdy, byl dnes jediným úspěšným střelcem ze všech deseti exekutorů.

Kolébka hokeje, která je co do počtu zlatých medailí historicky nejúspěšnějším týmem juniorských šampionátů, si tak musí na sedmnáctý titul počkat. Bronz získali Rusové, čtvrté nakonec zůstalo Švédsko.

Zatímco ve vzájemném utkání základní skupiny Američané vykročili za výhrou (3:1) v úvodním dějství, které vyhráli 2:0, tentokrát ho stejným skóre opanovali Kanaďané, kteří navíc na ledě zcela dominovali. V končící páté minutě je do vedení poslal Chabot, jemuž stačilo z úhlu trefit prázdnou branku. Na začátku 10. minuty přidal po zmatcích v obraně USA druhou trefu další zadák Lauzon.

Američany nastartoval a vrátil zpátky do zápasu rovněž úspěšně zakončující zadák. Ve 24. minutě zavěsil z mezikruží McAvoy. Kanadu pak přišlo draho špatné střídání, neboť tečující Bellows krátce před polovinou základní hrací doby vyrovnal.

Nástup do třetí třetiny patřil domácím Kanaďanům. Vedení jim vrátil parádní ranou pod horní tyč Roy, jenž tak využil přesilovku po Bellowsově faulu na Josepha, který jen ztěžka opouštěl led. Do hry se ale vrátil a se soupeřem zúčtoval po svém – na začátku 45. minuty překonal Parsonse blafákem do forhendu a zdálo se, že Kanada udělala zásadní krok k titulu.

Jenže o pouhých 39 vteřin později nachystal McAvoy ideálně kotouč Bellowsovi a ten nepohrdl. Už ve 48. minutě pak bylo vyrovnáno poté, co u pravé Hartovy tyče usměrnil nahozený kotouč do branky White.

Kanada měla obrovskou příležitost zasadit soupeři další úder při přesilovce z 52. minuty, kdy dobře kombinovali Barzal a Dubois, který byl na konci souhry, jenže nedokázal zamést zblízka puk do zcela opuštěné branky. S blížícím se koncem základní hrací doby však byla hra v režii Američanů, ale Hart odolal a napínavý duel dospěl do prodloužení.

Hned v jeho úvodu měl rozhodnutí na holi Keller, jenže nezamířil přesně. Kanada pak nevyužila přesilovku. Přestože se čtvrtá dvacetiminutovka hrála v pěti na obou stranách, oba gólmani byli prakticky neustále v permanenci a rozhodnutí viselo ve vzduchu. Strhující duel přesto dospěl až k samostatným nájezdům.

Terry se na začátku čtvrté série prosadil oblíbeným zakončením mezi betony. Parsons vychytal Cirelliho, Bracco sice ještě nerozhodl, ale Roy pak těžký úkol v podobě vyrovnání neustál a Američané mohli začít slavit.

Bronz slaví Rusové

Hokejisté Ruska porazili v duelu o 3. místo Švédsko 2:1 v prodloužení a získali medaili posedmé za sebou. V čase 60:33 rozhodl útočník Denis Gurjanov. Švédové potřetí v řadě v boji o bronz neuspěli.

Rusko od zisku titulu v roce 2011 dosáhlo celkem třikrát na stříbro a třikrát na bronz. Švédové dopadli stejně jako v minulých dvou letech. V roce 2015 prohráli v Torontu v duelu o 3. místo se Slovenskem (2:4) a loni v Helsinkách s USA (3:8).

Individuální ocenění na MS hokejistů do 20 let Nejlepší hráči (podle direktoriátu turnaje): brankář: Felix Sandström (Švédsko), obránce: Thomas Chabot (Kanada), útočník: Kirill Kaprizov (Rusko). All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Ilja Samsonov (Rusko) - Thomas Chabot (Kanada), Charlie McAvoy (USA) - Kirill Kaprizov (Rusko), Alexander Nylander (Švédsko), Clayton Keller (USA). Nejužitečnější hráč: Thomas Chabot (Kanada).

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Montrealu - finále:

USA - Kanada 5:4 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. McAvoy (Greenway, Fox), 30. Bellows (Fox, Thompson), 45. Bellows (McAvoy), 48. White (Fox, Keller), rozhodující sam. nájezd Terry - 5. Chabot (Barzal, Joseph), 10. Lauzon (Stephens), 42. Roy (Bean, Jost), 45. Joseph (McLeod, Chabot). Rozhodčí: Salonen (Fin.), Stricker - Fluri (oba Švýc.), Dahmen (Švéd.). Vyloučení: 6:2. Využití: 1:1. Diváci: 20.173.

Sestavy:

USA: Parsons - McAvoy, Ahcan, Fitzgerald, Jones, Fox, Cecconi - Anderson, White, Keller - Thompson, Roslovic, Bellows - Bracco, Kunin, Greenway - Terry, Laczynski, Foley. Trenér: Bob Motzko.

Kanada: Hart - Clague, Chabot, Juulsen, Bean, Fabbro, Lauzon - Speers, Strome, Jost - Raddysh, Barzal, Joseph - Gauthier, Roy, Dubois - Stephens, Cirelli, Dubé - od 41. navíc McLeod. Trenér: Dominique Ducharme.

Švédsko - Rusko 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Dahlén - 21. Kaprizov (Vorobjov, Rykov), 61. Gurjanov. Rozhodčí: Burchell (Kan.), Kubuš (SR) - Suominen (Fin.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 8366.

Sestavy:

Švédsko: Sandström - Larsson, Dahlin, L. Carlsson, Bernhardt, Kylington, G. Carlsson, Gunnarsson - Grundström, Eriksson Ek, A. Nylander - Dahlén, Asplund, Karlström - Ahl, Andersson, Lööke - Ohlsson, Wingerli, Söderlund. Trenér: Tomas Monten.

Rusko: Samsonov - Rykov, Sidorov, Kudako, Sergačov, Voronkov, Zborovskij, Dronov - Polunin, Vorobjov, Kaprizov - Karnauchov, Kvartalnov, Gurjanov - Urakov, Beljajev, Trenin - Alexejev, Jurtajkin. Trenér: Valerij Bragin.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Kanada, 3. Rusko, 4. Švédsko, 5. Dánsko, 6. ČR, 7. Švýcarsko, 8. Slovensko, 9. Finsko, 10. Lotyšsko - sestup.

