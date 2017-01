Že jsme nestíhali rychlostně? Nesouhlasím. Nebyl to vyloženě špatný turnaj, myslí si Jašek

před 1 hodinou

Cíle byly jiné, přesto útočník české juniorské reprezentace Lukáš Jašek tvrdí, že herně to na MS hráčů do 20 let tak špatné nebylo. "Neprošli jsme přes čtvrtfinále, což vždycky rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Celkově si nemyslím, že jsme odehráli vyloženě špatný turnaj," myslí si forvard, jehož předloni draftoval Vancouver Canucks.

A.cz: Šampionát pro vás skončil už ve čtvrtfinále. Cíle byly asi jiné, že?

Je to tak. S turnajem být spokojení asi nemůžeme. Neprošli jsme přes čtvrtfinále, což vždycky rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Bohužel jsme v něm vlastní chybou narazili na největšího favorita turnaje. Do zápasu jsme ale rozhodně nešli s tím, že už máme sbalené věci a jedeme domů. Odmakali jsme to na 110 procent, bohužel to ale nestačilo.

Vstup do turnaje byl přitom parádní. Co se pak stalo, že to najednou vůbec nešlo?

Já nevím. Proti Finům to byla z naší strany paráda, hráli jsme disciplinovaně. Před zápasem jsme si řekli, že nemůžeme byt zbytečně vylučováni, protože mají výborné přesilovky, což se nám dařilo. Myslím, že ten zápas se nám povedl do puntíku. Proti Švýcarům to byl zase opak. Byli jsme hodně vylučování a to nás podle mě stálo zápas. Podle mě jsme byli jednoznačně lepší ve hře pět na pět. Vždycky jsme je dokázali zatlačit, ale když jsme byli v největším tlaku, zbytečně jsme faulovali. To nás hodně sráželo dolů. Naštěstí jsme urvali v závěru aspoň bod.

Pak měla přijít "povinná" výhra nad Dány, ale nestalo se. Nepodcenili jste je?

Každý si myslí, že jsme je podcenili, ale to není pravda. Na ten zápas jsme se pořádně připravili. Oni ale taky nejsou žádní nazdárkové. První třetinu jsme mohli v klidu vyhrát 4:0 a nikdo by se nemohl divit, ale od druhé části jsme úplně vypnuli. Nechápu proč, asi jsme si mysleli, že to půjde samo nebo co. V koncovce jsme se už báli o výsledek, a proto nás pak potrestali rozhodujícím gólem. Byla to obrovská škoda, protože jsme mohli hrát proti Švédům o první místo.

Proti Dánům se Jašek prosadil, gól však nebyl pro úmyslné kopnutí uznán...

#Canucks prospect Lukas Jasek has a goal waived off due to a kicking motion (very clearly) #WJC2017 pic.twitter.com/kzRYAI83X3 — Ryan Biech (@ryanbiech) December 29, 2016

Bylo by to ale vůbec reálné? Přišlo mi, že právě Švédi vás herně převálcovali nejvíc ze všech soupeřů...

Nám se to utkání vůbec nepovedlo, dostali jsme hned první střídání branku a pak rychle další dvě. Švédi mají obrovskou kvalitu, turnajem až do včerejška procházeli jako nůž máslem. Všichni hráči měli neskutečný pohyb a my jsme na rovinu řečeno vůbec nestíhali.

Nakonec jste ale mile překvapili srdnatým výkonem proti Kanadě. Co vás tak nakoplo?

Řekli jsme si, že nemáme co ztratit. Kanada hrála doma před plnou arénou a prostě musela vyhrát. Trenér nám říkal, že je to o půlminutových střídáních a každý se musí maximálně zkoncentrovat. Před MS jsme s nimi odehráli dva zápasy, takže jsme věděli, co můžeme očekávat. Měli jsme skvělou taktiku a první třetinu neměli vůbec nic, hádali se mezi sebou na střídačce a to jsme přesně chtěli. Bohužel oni měli ve svém středu skvělé individuality a jeden gól je posadil na koně.

Proč hrál tým takhle dobře až poslední zápas?

Já si nemyslím, že jsme odehráli vyloženě špatný turnaj. Proti Kanadě jsme se semkli a prostě jsme neměli co ztratit. V předchozích duelech jsme asi cítili tu povinnost zvítězit, která nás možná trochu svazovala.

Neztráceli jste na soupeře celkově hlavně v rychlosti?

S tím úplně nesouhlasím. Podle mě jsme tempu stíhali.

Jak jste spokojený z osobního hlediska? V pěti duelech jste zůstal bez bodu, navíc se čtyřmi minusy...

Jsem zklamaný, určitě jsem od sebe čekal víc a alespoň nějaké kanadské body. Snažil jsem se na to ale nemyslet, šlo mi jen o tým a jeho úspěch. Navíc jsem měl taky trochu jinou roli, než na jakou jsem zvyklý.

Jak jste si užil zápasy v Montrealu? Necítil jste tlak všudypřítomných skautů?

Zahrát si v Bell Center bylo úžasné, fanoušci byli ve všech zápasech skvělí. Hrozně jsem si to užíval. Skautů jsem si vůbec nevšímal, na ty při hře nemyslíte.

Kdo vyhraje finále?

Řekl bych, že Kanada. Škoda že ji nevyřadili Švédové, fandil jsem jim.

