Jsme ve složité situaci, přiznal Jágr. Současnou krizi Kladna ale bere jako zkoušku

Hokejisté Kladna ještě v polovině základní části extraligy bojovali o účast v play off, po sérii šesti porážek ale bude hlavním cílem Rytířů záchrana.

"Jsme ve složitější situaci, než jsme byli před dvěma týdny, ale v tom je život zajímavý. Musíš to brát jako výzvu. Jsou to složité věci, ale zase kdyby to bylo jednoduché, tak to může dělat každý," řekl Jágr novinářům v Jablonci nad Nisou, kde se dnes zúčastnil ražby vlastní mince, která je součástí kolekce "Legendy československého hokeje".

"Když to dobře dopadne, tak zážitky, které na to navazují, budou sladší. Může se ale stát i to, co si nikdo nepřeje. Takový je ale život," uvedl legendární útočník, který příští týden oslaví 48. narozeniny.

Kladno se po pěti letech vrátilo mezi elitu a před sezonou si stanovilo jednoznačný cíl - nesestoupit. Rytíři po slabším začátku začali bodovat a drželi se mimo ohrožené pozice. Před únorovou reprezentační přestávkou se jim ale přestalo dařit a prohráli šestkrát za sebou.

"Kdyby nám někdo řekl před sezonou, že osm devět kol před koncem budeme mít náskok před sestupujícím šest bodů, asi by to všichni vzali. I vy novináři, protože nás všichni pasovali na stoprocentní sestup. Určitě je tam hodně negativního v posledních dvou týdnech, kdy jsme prohráli šest zápasů ze šesti, na druhou stranu je z čeho brát," řekl Jágr.

Mistr světa, olympijský vítěz i vítěz Stanleyova poháru věří, že tým nyní kvalitně potrénuje a závěr zvládne. "Je potřeba to brát jako výzvu. Je to pro všechny zkouška, a když jí projdeš, tak tě to posílí a udělá z každého hokejisty lepšího a silnějšího. Bude to zajímavé pro diváky, bude to taková baráž," uvedl Jágr k závěru sezony.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL si uvědomuje, že série špatných výsledků Kladna nepřišla v ideální chvíli. Na druhou stranu to podle něho mohlo být i horší. "Pro nás je to první delší krize v sezoně. Týmy, které jsou pod námi, si jí prošly. Asi na nás nepadla v pravou chvíli, ale kdyby padla dříve, asi jsme ještě ve složitější situaci než teď. Pozitivní je věc, že máme vše ve svých rukách a nemusíme čekat na ostatní výsledky," dodal Jágr.