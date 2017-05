Je dobojováno. Pittsburgh vyřadil v dramatické sérii Washington a je ve finále Východní konference

před 1 hodinou

Mocně stahovali, obrat se jim ale dokončit nepodařilo. Přestože hokejisté Washingtonu odvrátili dva mečboly, ten třetí Pittsburgh proměnil a postoupil do semifinále Stanley Cupu.

New York - Hokejisté Pittsburghu uspěli v rozhodujícím sedmém utkání 2. kola play off NHL na ledě Washingtonu 2:0 a postoupili popáté za posledních deset let do finále Východní konference.

Souboj dvou nejlepších týmů základní části ovládl brankář Marc-Andre Fleury, který zneškodnil 29 střel a poprvé v letošním play off udržel čisté konto.

Bezbrankový stav trval do 29. minuty, v níž se prosadil Bryan Rust z předbrankového prostoru. Druhý gól přidal v úvodu třetí třetiny Patric Hörnqvist krásnou bekhendovou střelou z mezikruží nad rameno Bradena Holtbyho. U obou branek byl na ledě Alexandr Ovečkin, který ve své kariéře ještě ani jednou neprošel s Washingtonem za dvanáct sezon přes bránu druhého kola.

Pittsburgh vyřadil Washington podeváté z deseti sérií a v předchozích dvou případech slavil na konci sezony zisk Stanleyova poháru. Nyní je ve finále Východní konference čeká Ottawa.

2. kolo play off NHL

Východní konference - 7. zápas:

Washington - Pittsburgh 0:2 (konečný stav série: 3:4)

Západní konference - 7. zápas:

Anaheim - Edmonton 2:1 (konečný stav série: 4:3)