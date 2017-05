NHL má nový klub, teď potřebuje hráče: V Rusku je jich volných víc, třeba Kovalčuk, říká Fischer

před 56 minutami

Tohle léto bude bude v zámořském hokeji pěkně divoké. Vstup Las Vegas do ligy znamená potřebu přitáhnout do NHL padesát hokejistů navíc, poptávka po kvalitě je velká a skauti víc než kdykoliv předtím sondují situaci i na evropském trhu. Pár borců, kteří by mohli v budoucnu válet v Severní Americe hraje nyní na mistrovství světa. Podívejte se, které z nich se vyplatí sledovat. Foto: Milan Kammermayer

Vadim Šipačov už luxusní kontrakt v NHL podepsal, Jevgenij Dadonov, Nikita Gusev nebo Ilja Kovalčuk by jej brzy mohli následovat. Bavíme se o ruských hvězdách, které před NHL daly přednost milionům v rodné vlasti. Peněz jsou teď ale ochotny se vzdát, i když tím přijdou o start na olympiádě. Zámoří jásá. "Po vstupu Las Vegas vznikne v lize prostor pro padesát dalších hokejistů, odněkud ti hráči přijít musí," říká ve druhé části rozhovoru pro Aktuálně.cz Jiří Fischer. Co Rusy, kteří dříve NHL hrát nechtěli, do Ameriky teď tak táhne?

Paříž (od našeho zpravodaje) - Tenhle rozhovor měl zvláštní kulisu. Vznikl během zápasu Švýcarska s Běloruskem, Jiří Fischer při něm plnil dvojí povinnost. Jako skaut české reprezentace sledoval hru budoucího soupeře, ale zajímali ho i jednotlivci. Z pozice člena vedení Detroitu v Evropě shání posily pro Red Wings.

Z NHL na tribuně neseděl sám, lidmi jako on se to na mistrovství světa v Paříži jen hemží. Stejný zápas jen o pár metrů dál a s blokem v ruce sledoval i legendární trenér Mike Babcock.

Důvod je prostý: Nejlepší ligu na světě v létě rozšíří Las Vegas, takže bude NHL potřebovat najít až padesát nových hokejistů. Ti nejlepší jsou teď v Paříži a Kolíně. A během sezony hrají Kontinentální ligu.

"Taky už nedávno podepsal smlouvu Vadim Šipačov. A zrovna v Las Vegas," zmiňuje Fischer ve druhé části rozhovoru pro Aktuálně.cz případ třicetileté hvězdy Petrohradu, který si nově vydělá 4,5 miliony dolarů za rok.

Jako nováček NHL by mu dříve nikdo takový balík nedal.

Jenže teď se čeká divoké léto, které obnoví trochu uklidněnou rivalitu mezi NHL a Ruskem. Hvězd, které by mohly utéct přes oceán směrem do Ameriky totiž může být víc. Navzdory tomu, že s největší pravděpodobností přijdou o start na olympiádě.

Kvůli vstupu Las Vegas bude třeba do ligy přivést minimálně pětadvacet hráčů. Budou je kluby hledat hlavně v Evropě?

"Bude to tak. Odněkud ti hráči přijít musí. Z Asie ani Austrálie to zatím nejde, takže přijdou z Evropy a někteří ze Severní Ameriky. Každá organizace NHL má i farmu, takže to beru tak, že nových pracovních příležitostí pro hokejisty v lize vznikne na padesát. Však už taky zkraje týdne podepsal smlouvu Vadim Šipačov, a zrovna ve Vegas.

V Kontinentální lize má za sebou skvělé sezony, válí také v ruské reprezentaci. To není žádné překvapení, nebo ne?

"Není. Až budou skládat mužstvo, mohou si vybírat jen hráče z volného trhu, anebo ty, které si jiné kluby v rozšiřovacím draftu nebudou chránit. To jsou buď ti přeplácení na špatných smlouvách, nebo hráči od druhé formace nahoru. Nedostanou se na McDavida, Crosbyho nebo Getzlafa. Takže podepsali Šipačova, technického hráče, který má výborný přehled, čtení hry a umí nahrávat."

Má podle vás na to plnit roli klíčového hráče týmu, jak jeho smlouva napovídá?

"Je to jedna z největších hvězd evropské hokeje, dvakrát za sebou byl mezi třemi nejlepšími v bodování druhé nejlepší ligy na světě. Takže talent má, to je bez debat. Herní dovednost a čtení hry taky. I předpoklady, že bude tvořit hru. Je to špičkový hráč. Otázkou je, jak se zapracuje do koncepce klubu NHL. Na Světovém poháru odehrál tři zápasy, měl asistenci. To bylo jediné, kdy se porovnával na nejvyšší úrovni na malém hřišti. Na druhou stranu, teď v Budějovicích na přípravném turnaji před mistrovstvím světa vypadal na přesilovce suverénně."

Je mu už 30 let, nikdy v NHL nehrál a stejně dostal dvouletou smlouvu, která mu zaručí vysoký příjem 4,5 milionu dolarů za rok. To by se jindy nestalo, že?

"Jo, to je dost peněz…"

Potrvzuje to výjimečnou situaci, že kluby v NHL teď potřebují kvalitu za každou cenu?

"Bavíme se o specifické situaci. Jeho smlouva je navíc dvouletá, je otázkou, jak bude hrát. Trenér Vegas je tady na mistrovství koučem kanadského nároďáku, má tak možnost ho vidět trošku blíže a představovat si už teď, jak ho do týmu zapracovat. To je i pro hráče dobře. Co já vím, Šipačov jednal s mnoha týmy a nejen tuhle sezonu, ale rozhodl se jít do NHL až teď."

Spekuluje se ještě o odchodech Dadonova, možná i Guseva - dalších superstar KHL. Jeví se logicky, že jdou týmy NHL zrovna po hráčích v Rusku. Potřebují kvalitu, tak jí hledají v druhé nejlepší lize na světě.

"Volných hráčů tam je několik, teoreticky i Kovalčuk. Podle pravidel musí jít do NHL přes svolení všech klubů, je otázkou, jestli přes New Jersey. Gusev je zase draftovaný Tampou, tady pravidla fungují jasně. Stejně tak, jestli do NHL odejde obránce Gavrikov, kterého má Columbus. Je tam spousta hráčů, kteří chtějí do Severní Ameriky odejít. Nechtějí být ale dlouhodobě v AHL, chtějí se co nejdříve zapracovat do prvního týmu, jinak se vrátí zpátky."

Je to jen pár let nazpět, co Rusové napumpovali do Kontinentální ligy těžké miliardy a chtěli NHL konkurovat, domů nalákali spoustu svých hvězd. Neobnoví tuhle rivalitu takhle velký zájem o ruské hráče?

"Vždycky to začíná u toho, jaký má hráč cíl. Někdo chce vyhrát Stanley Cup, někdo hrát nejlepší ligu světa, něčí cíl je co nejvíc si hokejem vydělat a jiné láká olympiáda za národní tým. Hráč na špičkové úrovni, který nemá smlouvu a chce za každou cenu odejít, příležitost dostane všude. Je pravda, že se tady většinou bavíme o Rusech. Stejné to bylo loni v případě Dacjuka, který pro změnu odcházel z Detroitu do Ruska. Začíná to vždy u toho, co chce sám hráč. A pak je to o tom, jeslti mu jeho klub vyjde vstříc. (Detroit Pavla Dacjuka po vzájemné dohodě v dobrém uvolnil - pozn. autora)"

Proto mě zajímají vztahy mezi KHL a NHL, které mezi sebou mají dohodu, že budou respektovat smlouvy hráčů. Hodně se teď mluví o zmíněném Gusevovi, v sezoně nasbíral 71 bodů a klidně by se mohl stát hvězdou, jakou je Artěmij Panarin. Pro NHL to musí být mimořádně zajímavý hráč. Má jeden problém: V Petrohradu má smlouvu i na příští sezonu. Co se musí stát, aby v létě do Tampy odešel?

"Jeden z nejlepších příkladů byl minulý rok Vladimír Sobotka. Když někdo smlouvu má, buď jí musí dodržet, anebo se od ní vzájemnou dohodou odstoupí. Pravidla jsou jasně daná. V případě Guseva je to teď asi na Petrohradu. Já nevím, jestli ho budou chtít udržet za každou cenu. Tím, že to není hráč draftovaný Detroitem, nebyl v mém hledáčku. Takže se nestarám o to, za jakých podmínek by mohl do NHL jít.

Dá se pořád o nějaké rivalitě mezi KHL a NHL mluvit?

"Už kdysi byla WHA, která se snažila konkurovat NHL. Každý sport má určitou dobu, kdy nejlepší liga světa začne mít nějakou takovou trošku konkurenci, ostatně se to stalo i v americkém fotbalu. Je to dobře pro hráče, jejich platy se posunuly do dimenze, kde dřív nebyly. A bojovat s tím musí taky každá liga. Samozřejmě to strašně svazuje ruce hlavně klubům. Co si třeba musel projít Detroit s Dacjukovým odchodem, to byla těžká situace. To stejné před tím potkalo Nashville v případě Radulova, jedničky draftu, nebo Jersey v případě Kovalčuka. Teď zase odcházejí hráči z Ruska, asi k tomu mají nějaký důvod."

Tahle situace je zvláštní. Odcházejí totiž i v roce, kdy podpisem smlouvy v NHL pravděpodobně přijdou o olympijské hry. A bavíme se o hráčích, kteří tohle rozhodnutí nedělají kvůli penězům - řada z nich by si v Rusku vydělala víc. Vypadá to, že jim jde o to hrát nejlepší ligu světa. To musí NHL těšit, že?

"To každopádně. Herní a životní styl i mezilidské vztahy jsou v Severní Americe jiné než v Rusku. Každému samozřejmě vyhovuje něco jiného. Někdo chce žít v Rusku, někdo v Americe, někdo třeba v Praze. V KHL je teď asi jiné klima, než když začínala. Tehdy druhořadí hráči v NHL si tam mohli vydělat dvojnásobek, navíc jen s třináctiprocentní daní. Vyšponovali platy na něco, čemu NHL tehdy vůbec nebyla schopná konkurovat. Ale stalo se, co se stalo. NHL je teď nezávislá liga, která si na sebe vydělá sama, je to obrovský byznys. KHL je zase dotovaná soutěž, která si na sebe sama nevydělá, pokud nebude mít obrovské sponzorské dary od majitelů a pomoc ruské vlády. Parametry nastavení lig jsou úplně někde jinde. "

Když už jsme nakousli tu olympiádu, šéf IIHF René Fasel na tiskové konferenci v Paříži řekl, že v účast hráčů NHL stále věří. Co si o tom myslíte?

"Já s ním tady mluvil. Byl by velice rád, kdyby hráči na olympiádu jeli. Pro IIHF a mezinárodní hokej je olympiáda ohromně důležitý turnaj k propagaci celosvětového hokeje. Být v Koreji navíc naladí atmosféru na to být i za čtyři roky v Číně. Asie jako taková je ohromný potenciálně nevyužitý trh, kde by se IIHF chtěla s vývojem hráčů zapojit. Hráči z Asie asi nikdy nebudou výkonnostně tlačit nahoru Kanadu, ale těm druhořadým státům by jejich konkurence ke zlepšení pomoct mohla. Vždyť Korea bude příští rok hrát elitní skupinu mistrovství světa. Zároveň si jsem ale vědom, jaký má postoj Gary Bettman a jednotliví vlastníci klubů na to, že by museli na víc než čtrnáct dní vypnout ligu v jejim nejdůležitějším úseku sezony."

Vy byste byl pro, aby hráči z NHL na olympiádě hráli?

"Z osobního hlediska… (přemýšlí) Já jako malý prcek ještě za komunistů sledoval olympiády, kde nebyli hráči z NHL. Jenže to byla jiná situace. Špičkových Evropanů v zámoří bylo minimum, takže to nejde brát tak, že dřív hráči z NHL na olympiádě stejně nebyli. Kanada tehdy posílala druhořadý tým, Američané univerzitní výběry. Ale byla tady Sborná, která válcovala úplně všechny. Evropané měli nejlepší hráče, z Čech neodcházel víceméně nikdo až na ty, co utekli. Teď je to úplně jiné, vůbec by se to nedalo porovnávat."

Myslíte, že ještě existuje šance, že by se dal postoj NHL zvrátit tak, jak v ní věří René Fasel?

"Nevím, jestli je třeba jen promile šance, že se jednání obnoví. Ale věřím, že to ještě není všechno úplně uzavřené. To bude, až vyjdou rozpisy zápasů jednotlivých klubů na celou sezonu."

Radko Gudas si tvrdou hrou získal pevné místo v sestavě reprezentace, respekt má i v NHL. Uspějí za mořem i Radim Šimek s Jakubem Jeřábkem, kteří před MS podepsali nové smlouvy? "Musí se prokousat první sezonou," říká Jiří Fischer v první části rozhovoru pro Aktuálně.cz. Co říká na šokující výhru Francie nad Finskem a budou se podobné výsledky na turnaji opakovat častěji? Čtěte v první části rozhovoru ZDE.