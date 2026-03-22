Jandačova traumata? Bude nervózní, tuší Hlaváč. Sparťané si dají buřta a retro ocení

Je to věc, která ozvláštní letošní play off hokejové extraligy. Sparta se ve čtvrtfinále proti Plzni vrací do své staré haly v Holešovicích. Bývalý útočník Pražanů a mistr světa Jan Hlaváč se na zápasy v dnes už historickém prostředí těší.
Dočasné stěhování bylo hlášené dlouho dopředu, protože libeňská O2 arena, kde Sparta obvykle hraje, hostí v příštím týdnu mistrovství světa v krasobruslení.
„Je pochopitelné, že Sparta musí takové akci ustoupit, ale pro hráče by to neměl být problém. V Holešovicích trénují, halu znají,“ říká Hlaváč.
Série mezi Plzní a Spartou se do Prahy přesouvá za stavu 1:1. Ve Sportovní hale v Holešovicích se bude hrát v neděli, v pondělí a případně ještě v sobotu, pokud dojde na šesté utkání.
Jak zmínil Hlaváč, sparťané v hale, která se otevřela v roce 1962, pravidelně trénují, hráli v ní i Ligu mistrů. Extraliga se sem ovšem vrátí po dlouhých 11 letech.
„O2 arena je skvělá, co se týče komfortu a zázemí. Ale takoví ti staří sparťané, kteří poznali Holešovice dříve, to stěhování podle mě ocení. Že budou zase stát frontu v tramvajích, než se tam dostanou,“ usmívá se Hlaváč.
„Ta hala má pořád své kouzlo, Sparta v ní zažila spoustu hezkých věcí a atmosféra tam byla vždy skvělá,“ pokračuje.
Sám se ve Sportovní hale denně pohybuje, jelikož dělá trenérského asistenta u sparťanského dorostu. Mládež v Holešovicích stále působí, jí se přesun Sparty do O2 areny v roce 2015 netýkal.
„Jsme tam s dorostenci pořád. Led je v pořádku, kvůli áčku jsou tam teď nové mantinely. Jen se hala bude muset trochu vyčistit, protože přijde hodně lidí. Jinak nevidím problém,“ přemýšlí Hlaváč.
Je přesvědčen o tom, že na starší fanoušky ve Sportovní hale dýchne nostalgie. Zapůsobí genius loci.
„Diváci si sednou na svá stará známá místa, nebo třeba za sloupy, které jsou v rohu. Místo nějakého steaku si dají buřta, jak to bylo dříve,“ tuší Hlaváč.
V Holešovicích v dresu Sparty zasáhl do deseti extraligových sezon. Zažil tam trpká vyřazení v play off, ale také zisk dosud posledního titulu sparťanů v roce 2007.
„Hlavně jsem tam vyrůstal, v té hale jsem hrál od první třídy a znám každý její kout. Kabiny jsou jiné, máme nádhernou posilovnu. Ale tribuny jsou víceméně stejné a vzpomínky na nich žijí,“ povídá 49letá legenda.
Kvůli práci u dorostu, který má také play off a s nímž Hlaváč postoupil do semifinále, zatím Spartu v předkole proti Kladnu a na startu čtvrtfinále v Plzni sledovat nemohl.
"Další sérii ale začínáme až ve středu, takže nedělní a pondělní zápas v Holešovicích bych měl chytit. Těším se na to, nicméně bude to jiný hokej než v O2 areně,“ říká majitel více než čtyř stovek startů v NHL.
Rozdíl je totiž ve velikosti ledové plochy. Zatímco O2 arena má kluziště o rozměrech 58x28 metrů, ve Sportovní hale je to 60x29. Ve výsledku je to o 116 metrů čtverečních více.
Speciální bude návrat do Holešovic i pro plzeňského trenéra Josefa Jandače, který dříve v sedmi play off vedl Spartu. A čtyřikrát to bylo ve Sportovní hale.
„Teď už to taky beru z pozice trenéra a určitě je to zajímavé. Pepa bude stoprocentně nervózní. Ve Spartě byl dlouho a teď jde o hodně,“ reaguje Hlaváč.
Jandač se Spartou třikrát vyhrál základní část extraligy, na titul však nikdy nedosáhl.
S holešovickou halou ho pojí i některé vyloženě traumatické zážitky. Jako ten ze sedmého semifinále v play off 2014 proti Kometě, kdy Sparta po 89 sekundách vedla 2:0, v 11. minutě pak 3:1, ale zápas stejně prohrála.
„Bude to pro Pepu emotivní. Za mě nechal ve Spartě skvělou stopu a já ho momentálně považuju za jednoho z nejlepších trenérů u nás,“ tvrdí Hlaváč, který si s Jandačem prošel stříbrné play off 2016. To už však na ledě O2 areny.
„Kdyby Pepa nešel proti nám, tak mu člověk přeje. Sleduju ho, zažil jsem ho, mám ho rád i lidsky. Ale jsem sparťan, držím palce našim,“ uzavírá světový šampion z let 1999 a 2005.
Nedělní utkání Sparty s Plzní začíná v Holešovicích v 18 hodin, v pondělí odstartuje čtvrtfinále číslo čtyři v 18:30.
