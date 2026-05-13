Nikdo není víc než klub. Spíkr Tribuny Sever promluvil po chaosu v derby

Spíkr Tribuny Sever po nedohraném derby přiznal chybu při oslavách titulu. Zároveň ostře kritizoval šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka.
Napětí kolem nedohraného derby mezi Slavií a Spartou dál roste. Po bouřlivých scénách v závěru utkání, kdy část fanoušků vběhla na hřiště ještě před konečným hvizdem, se nyní ozval dlouholetý spíkr Tribuny Sever.
Ve veřejném prohlášení na síti X (dříve Twitter) přiznal vlastní chybu, omluvil se fanouškům a zároveň ostře zaútočil na předsedu představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka.
Muž, který podle svých slov působí na stupínku Tribuny Sever téměř deset let, uvedl, že příliš brzy vyzval fanoušky k přípravě oslav. Právě tento moment podle něj přispěl k následnému chaosu v Edenu.
„Na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se,“ uvedl v obsáhlém vyjádření zveřejněném přes profil Tribuny Sever.
Zároveň tvrdí, že následné snahy fanoušky uklidnit už nefungovaly. „Věřte mi, že bych to stokrát vzal zpátky, kdybych věděl, co se tím spustí. Veškeré výzvy a snahy před koncem nezafungovaly. Snažili jsme se pak fanoušky marně zastavit,“ dodal.
Situace kolem derby ale podle něj přerostla samotný incident na stadionu. Ve svém prohlášení naznačil, že po svém vystoupení v pořadu Tiki-Taka dostal od Jaroslava Tvrdíka doživotní zákaz vstupu do Edenu.
„Evidentně to před pár dny v pořadu Tiki-Taka skončilo tím, kdy mi Jaroslav Tvrdík přes média poslal doživotní zákaz vstupu do Edenu za spiknutí,“ napsal.
Velká část jeho vyjádření míří právě proti vedení klubu. Spíkr Severu kritizuje přístup k aktivním fanouškům a odmítá, že by právě oni měli nést hlavní odpovědnost za vzniklou situaci.
„Je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ uvedl směrem k Tvrdíkovi.
Zároveň se zastal fungování kotle i fanouškovské kultury. Přiznal, že fotbalové tribuny nejsou bezchybné, zároveň ale zdůraznil jejich význam pro identitu klubu.
„Fotbalové kotle jsou divoké a právě proto přinášejí silné emoce a skvělé zážitky, které někdy přetečou. Jsou ale naprosto zásadní pro identitu celého klubu,“ napsal.
Ostrá slova věnoval také plánovaným bezpečnostním opatřením. Fanoušky vyzval, aby Tribuna Sever dál fungovala bez „nedůstojných podpisových formulářů a nelegálních snímačů obličejů“.
Celé prohlášení zakončil heslem, které rychle začali sdílet i další fanoušci Slavie.
„Nikdo není víc než klub, ani TS, ani Tvrdík.“
