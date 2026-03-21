Čech přezdívaný Jágr. Salutující talent má pomoct s velkou bolestí českého hokeje

Měří asi 190 centimetrů, pod helmou se mu kudrnatí dlouhé tmavé vlasy a po gólech si rád zasalutuje. Není to ovšem Jaromír Jágr z 90. let, nýbrž jeho krajan z této sezony, obránce Dominik Badinka.
Protože Česko nikdy nereprezentoval na velké juniorské akci, jeho jméno mezi fanoušky tolik nerezonuje. Badinka ale neoddiskutovatelně patří mezi obrovské talenty. V předposledním draftu obsadil 34. místo, takže ho první kolo minulo jen o dvě příčky.
Carolina doufá, že z Badinky vyroste spolehlivý obránce do prvních dvou párů v NHL. A stejně tak český hokej, který má takových beků zoufale málo.
Nyní Badinka hraje prvním rokem v zámoří. O patro níž, než by si přál, na farmě Caroliny. Předtím dvě sezony nastupoval v nejvyšší švédské lize za Malmö, kde měl – zřejmě kvůli dlouhým tmavým vlasům a národnosti – přezdívku Jags, s níž je jinak spojený legendární Jágr.
Současní spoluhráči v týmu Chicago Wolves mu to nevěřili, a tak jim v nadsázce musel ukázat, že to Jags opravdu je.
Vícekrát v sezoně replikoval Jágrovu ikonickou gólovou oslavu. Naposledy na začátku března. Proti farmě Toronta si našel odražený kotouč, napálil ho do brány, sundal rukavici a zasalutoval.
Ze spoluhráčů tím Badinka pobavil hlavně Ryana Suzukiho, mladšího bratra montrealské hvězdy Nicka Suzukiho. „Smál se, protože den předtím jsme se o té přezdívce bavili a já jsem slíbil, že to udělám, pokud bude příležitost,“ líčil 20letý Čech oficiálnímu webu Wolves.
Když ještě nastupoval za chomutovskou mládež, mohl Jágra pozorovat zblízka. Kladenští Rytíři včetně slavné osmašedesátky totiž v Chomutově kvůli rekonstrukci svého stadionu hráli zápasy i trénovali. „Asi rok jsem měl možnost ho vídat, byl to splněný sen,“ podotkl Badinka.
Produktivitě legendárního křídelníka se pochopitelně nikdy nepřiblíží. Zvlášť když je typem zadáka, který podporuje útok obezřetně.
Díky šesti gólům je ale ve farmářské AHL mezi obránci do 21 let v první pětce. Celkem má po 54 zápasech základní části 12 bodů.
Zámořskou soutěž si krátce vyzkoušel už na konci minulého ročníku. Poté, co dohrál ve Švédsku. A přes letní přestávku měl o čem přemýšlet.
„Byla to úplně jiná hra,“ líčil s odstupem času listu The News & Observer. „Ne že by to bylo těžší nebo že bych byl po zápase více unavený. Hrálo se ale jiným stylem, evropský a americký hokej jsou dvě odlišné věci.“
„Ve Švédsku je to více o bruslení a myšlení, snažíte se udržet puk. Tady ve Státech se hraje jednodušeji. Posíláte puk podél mantinelu, snažíte se ho dostat hluboko do útočného pásma. Řekl bych ale, že hlavní rozdíl spočívá v tom, že v AHL se hraje víc do těla,“ připojil Badinka.
Velký problém s přechodem na druhou stranu Atlantiku ale neměl.
„Je schopen důrazně bránit hráče s pukem, blokovat soupeře bez puku, využívat svou rychlost k řešení herních situací a přecházet do protiútoku, to vše na fenomenální úrovni,“ řekl v listopadu, měsíc po startu sezony, trenérský asistent Spiros Anastas, který má u Wolves na starosti obránce.
„Budu upřímný: Tak brzy v sezoně jsem to nečekal,“ doplnil.
Badinka je teprve v prvním roce tříletého nováčkovského kontraktu. Má tedy dost prostoru na to, aby pokročil do hlavního týmu Caroliny. A zasalutoval si ve stejné lize jako Jágr.
Ženy ženám. České pivovary se pustily do výroby „růžového“ piva
Teplo a horký sladový odér neomylně dokládají, že nerezová třicetihektolitrová varna právě jede na plné obrátky. Pod skleněnými pokličkami se za dohledu zkušené Lenky Strakové právě rodí hořká svrchně kvašená dvanáctka. Po několikadenním ležení ve sklepě pak vzniklo jedno z piv, které má podpořit všechny ženy v českém pivovarnictví.
ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací
Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
KVÍZ: Jaké jméno chybí v názvu knihy? Od Čapka přes Pasternaka až k Mornštajnové
Jména literárních postav bývají pro jejich tvůrce natolik zásadní, že podle nich často pojmenují i celý román, novelu či povídku. Vzpomenete si, která figurují v názvech těch nejslavnějších knih, ať už českých, nebo světových? V našem kvízu stačí jen vybrat to správné jméno či příjmení ze tří možností.