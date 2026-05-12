Zaskočený byl i sám trenér. Český soupeř ukázal nevídanou nominaci na MS

Co se týče soupisek pro hokejové mistrovství světa, v náročné olympijské sezoně nebývá o překvapení nouze. Hvězdy se totiž omlouvají častěji než obvykle. Letošní švédský výběr ovšem udivuje i v tomto kontextu.

Při výhře 4:2 nad Českem na Českých hrách vstřelil jeden ze švédských gólů Viggo Björck.Foto: CTK
Během české přípravy se hodně řešilo, jestli na nadcházející světový šampionát pronikne 20letý Petr Sikora, který na posledním MS juniorů pomohl vybojovat stříbro.

Nepronikl. V nominaci je tak jediný hráč ze stříbrné party, stejně starý obránce Tomáš Galvas.

Oproti Švédsku to není nic. Reprezentace Tre kronor povolala z dvacítky, která Čechy ve finále porazila 4:2, hned hned pět hokejistů.

Dva z nich navíc mají teprve před draftem NHL, kde by měli skončit v první desítce. Jde o útočníky Ivara Stenberga a Vigga Björcka. Tomu v zahajovacím zápase šampionátu proti Kanadě bude 18 let a 64 dní, díky čemuž by se mohl stát historicky nejmladším švédským reprezentantem na seniorském MS.

Dlouho se také nestalo, aby Švédsko hrálo hned se dvěma ještě nedraftovanými talenty. Posledními byli Daniel a Henrik Sedinovi na mistrovství světa 1999 v Norsku.

Zbylými hráči ze současné pětice juniorů jsou útočníci Anton Frondell (vybraný Chicagem) a Jack Berglund (Philadelphia) a brankář Love Härenstam (St. Louis).

NHL si zatím zahrál akorát Frondell, který v závěru sezony odcestoval do Chicaga a ve 12 kláních posbíral 9 bodů (3+6).

„Myslím, že to, co se stalo na dvacítkách, hraje roli. Byli v prostředí světového šampionátu a vyhráli,“ komentoval nominaci mladé pětice trenér Tre kronor Sam Hallam.

Sám byl ovšem překvapený, že k tomuto kroku dospěl. „Trochu mě zaskočilo, že v nominaci na mistrovství je pět juniorů. Na začátku sezony jsem to nečekal,“ prozradil.

„Během sezony se mi ale stále více a více potvrzovalo, že se jedná o hráče na velmi vysoké úrovni, kteří podle mě budou patřit k absolutní špičce a v budoucnu nás budou reprezentovat na velkých akcích,“ připojil.

V Hallamově 25členném výběru je celkem 13 hráčů, kteří „áčkové“ MS nikdy nehráli.

Nechybí ovšem ani hvězdy, byť jich není tolik. Zřejmě největším jménem je 24letý útočník Detroitu Lucas Raymond, který v NHL už pár sezon sbírá kolem bodu na zápas.

Nutno dodat, že mančaft se ještě může změnit. Švédové stejně jako Češi nadále vyhlížejí posily z NHL. V play off momentálně bojují například Leo Carlsson z Anaheimu, Rasmus Dahlin z Buffala nebo Joel Eriksson Ek z Minnesoty.

Proti Česku hrají Švédové svůj třetí zápas na turnaji. I když nemají ani zdaleka svůj nejsilnější tým, po Kanadě jsou dle sázkových kanceláří druhým největším favoritem skupiny. Pak následují Češi.

Doma se však severskému mužstvu moc nevěří. V anketě internetové verze deníku Sportbladet, v níž na konci pondělí hlasovalo asi šest tisíc čtenářů, předvídá Raymondovi a spol. nemedailové umístění hned 70 procent lidí.

Nominace hokejistů Švédska na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu (15. - 31. května):

Brankáři: Love Härenstam (Södertälje), Magnus Hellberg (Djurgaarden), Arvid Söderblom (Chicago/NHL),

obránci: Robert Hägg (Brynäs), Joel Persson (Växjö), Erik Brännström (Lausanne/Švýc.), Mattias Ekholm (Edmonton/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto/NHL), Tim Heed (Ambri-Piotta/Švéd.), Albert Johansson (Detroit/NHL), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona/Švýc.),

útočníci: Emil Heineman, Simon Holmström (oba New York Islanders/NHL), Viggo Björck (Djurgaarden), Isac Hedqvist (Lulea), Jakob Silfverberg (Brynäs), Ivar Stenberg (Frölunda), Rasmus Asplund (Davos/Švýc.), Jack Berglund (Lehigh Valley/AHL), Jacob de la Rose (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Anton Frondell (Chicago/NHL), Linus Karlsson (Vancouver/NHL), André Petersson (Langnau/Švýc.), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Oscar Sundqvist (St. Louis/NHL).

Monyová

Druhý díl minisérie VINA: Případ fakulta rekonstruuje tragické události dne 21. prosince 2023 po minutách.

Region Mogok, který je s drahokamy spojený po staletí, se v posledních letech stal jedním z míst intenzivních střetů mezi myanmarskou armádou a etnickými ozbrojenými skupinami.

Schůze vlády, Aleš Juchelka

