Legenda pálí: V play off mi vadí videa ze šatny. Jeden hráč může Spartu úplně oddělat

Jiří Vykoukal vyhrál se Spartou hokejovou extraligu v letech 1990, 1993, 2006 a 2007. Od té doby Pražané na titul čekají, už dlouhých 19 let. Letos musí navíc do předkola, což ale bývalý vynikající obránce a klubová legenda nevidí jako problém. V rozhovoru nicméně popisuje, co by sparťané měli změnit, aby došli na vrchol.
Sparta dnes začíná proti Kladnu, o kterém se říká, že rozhodně může favorita potrápit. Jak to vidíte vy?
V play off už může potrápit každý, ale jsem rád, že na Spartu vyšlo Kladno. Pro oba kluby to bude nádherné. Vyprodané zimáky, parádní atmosféra, mají to k sobě blízko. Za mě je to nejvíc, co si mohli fanoušci na úvod play off přát.
Kladno je v play off po 13 letech. Bude hladové?
Určitě, a velkou roli sehraje trenér Tomáš Plekanec. Za mě je to klíčová osoba Kladna pro play off. On dokáže tým připravit, na druhou stranu věřím, že Sparta je natolik zkušená a nachystaná, že ten pohár zvedne nad hlavu.
Až tak Spartě věříte, že si dojde pro titul?
Jelikož jsem sparťanským patronem sezony, tak to musí být letos, ne příští rok. (úsměv) Těch chyb, které Sparta v play off udělala za poslední roky, byly mraky a doufám, že každý jeden hráč i lidé z vedení se ponaučili a teď to na ten vrchol dotáhnou.
Jenže po sedmi letech musí hned do předkola. Pokud Sparta půjde dál, nebude pro ni série navíc komplikací?
Doufám, že to Spartě pomůže. Že půjde už s jedním skalpem do dalších bojů. Dříve postupovala z předních pozic a k ničemu to ve finále nebylo. Teď to mají kluci trošku náročnější, ale o to sladší může být konec.
Na druhou stranu základní část, v níž Sparta skončila mimo první čtyřku, musí klub brát jako neúspěšnou. Souhlasíte?
Ne. Bude to neúspěšná sezona, když Sparta nevyhraje titul. Pak můžu říct, že je to neúspěšná sezona. Ale jestli jde Sparta do play off ze sedmého místa, to je mi celkem jedno. Má jasný úkol vyhrát titul.
V posledních letech se často mluvilo o tom, jak Spartě v play off chybí zarputilost, bojovnost, chuť. Letos to cítíte jinak?
Sparta mívala v posledních letech vynikající základní části, v nich hrála krásný hokej, ale v play off se vytratila. Teď musela trochu zabojovat a myslím si, že to mohla být dobrá příprava na play off. Nesmí se opakovat, že v play off narazí zase na ten stejný problém.
Jaký?
V předchozích letech to bylo o tom, že v play off se klíčoví hráči začali ztrácet. Byl to Roman Horák, Michael Špaček, ale i Michal Řepík, Kuba Krejčík, Aaron Irving. Potřebujete naopak, aby v klíčových chvílích byli vidět. Strašně to Spartě chybělo. Týmy proti ní měly větší odhodlání, větší bojovnost, více zablokovaných střel. Spartě to nevonělo, ale pokud to nezmění, dopadne zase stejně.
Co musí jmenovaní hráči udělat, aby se to nestalo?
Sparta má za mě dvě jistoty. Jedna jsou gólmani a druhá Filip Chlapík. Ale ostatní, které jsem jmenoval, nebo i cizinci, které tam Sparta má, musí v play off ještě přidat na důrazu, odhodlání a osobní statečnosti. Když to neudělají, začnou ztrácet půdu pod nohama a budou mít problém. A ještě chci zmínit jednu věc, na kterou si Sparta musí dávat pozor.
Co máte na mysli?
Role Davida Němečka. Když bude sedět na trestné lavici, bude to průšvih. Ten kluk si musí srovnat v hlavě, jaká je jeho role. Ano, musí přinést důraz, ale musí se vyhýbat trestné lavici. Může být totiž velkým přínosem, ale zároveň může Spartu naprosto oddělat.
Obecně byla Sparta nejtrestanějším týmem základní části.
Je jasné, že na to trenéři upozorňují. Sparta si na to musí dávat obrovský pozor, protože tresty ubírají strašně moc sil. Spoustu hráčů se potom nedostane do hry.
Zároveň jste na podzim v rozhovoru pro Hokej.cz říkal, že by sparťané měli být na ledě větší „svině“. Takže je to o tom, aby našli tu únosnou mez?
Ano, to je to, o čem jsem mluvil předtím. Aby se hráči nevytráceli, naopak aby měli o to větší odhodlání. Spartě chyběly zablokované střely, chyběly jí vyhrané souboje. Musí to dělat i Špaček a Řepík. Musí to dělat Tomáš Hyka, toho jsem předtím nezmínil.
Často se skloňuje, že Pražanům chybí „sparťanství“, které měla třeba vaše generace. Ta uměla v play off přepnout automaticky?
Zmiňuje se to, Sparta byla v té době zkrátka takhle nastavená. Dokázali jsme si věci vyříkat a já jsem měl to štěstí, že jsem byl v týmu s hráči, kteří měli obrovské srdce pro Spartu. To byl důvod, proč byla úspěšná.
Trenér František Výborný vzpomínal, že v roce 2006 jste hrál play off o jedné noze. Měl jste problém s kolenem, přesto jste s týmem dokázal dojít k titulu.
Takové je play off, spousta hráčů hraje s úrazy, prasklinami, zlomeninami. Pokud to jen trochu jde a jste pro tým důležitý, tak jdete na led. Mě tehdy trápilo koleno několik let, musel jsem i v play off nějaký zápas vynechat. Jinak jsem si ho ale nechal opíchnout a hrál jsem.
Je tohle play off poslední šancí pro hráče, které jste jmenoval? Pokud Sparta nezíská titul, přijde nějaký větší třesk?
Spíš bych řekl, že si hráči musí uvědomit, co jsem říkal předtím. V rozhodujících chvílích jsou to oni, kdo to musí zvládnout. Nesmí se vytratit, nesmí odejít, když se na ně trochu zatlačí. Nevonělo jim to, ale oni to naopak musí milovat. Že je někdo seřeže, ale oni se mu postaví. Ukážou mu, že neuhnou. A doporučil bych Spartě ještě jednu věc.
Povídejte.
V předchozích letech během play off pořád dávali na Instagram a na sociální sítě něco ze šatny. Třeba že si postupně skládají puky do papírového poháru. Doporučuju Spartě: „Vyse*te se na to“. S prominutím. Tu šatnu uzavřete. Ano, rozhovory hráči dávat musí, ale já nechci vidět, jak si skládají pohár, mě nezajímá puk z nějakého druhého čtvrtfinále.
Myslíte záběry ze šatny po vyhraných zápasech, kdy si tým skládá, kolik vyhraných duelů mu ještě chybí k titulu?
Ano, na to kašlu zvysoka. Já chci vidět, že Sparta dá na Instagram pohár vystavený v O2 aréně. Ale takové sra*ky ze šatny, s prominutím, po druhém nebo třetím zápase série… Na to bych se vykašlal.
Sparťanský marketing přitom bývá za svou práci chválený.
Ano, já chápu, že média a marketing jsou důležité věci, ale ze šatny bych nepouštěl nic. Předávání nějaké helmy, kdo byl nejlepší hráč ve druhém zápase čtvrtfinále… Pro mě je to úplně zbytečné.
Co vám vadí? Za vás to nějak ovlivňuje hráče?
Spíš kdybych byl soupeř a viděl bych to, motivovalo by mě to udělat všechno pro to, aby už si tam žádný další puk nedali. Nevidím důvod dávat soupeři energii navíc. Jsou to věci pro tým, nechal bych je v šatně jako interní věc. Nechci vidět puk z druhého čtvrtfinále, já chci vidět pohár.
Vy v současné době pracujete jako mentální kouč. Viděl jste v minulých letech u Sparty v play off nějaké psychické prvky, které ji sráží? Zní neuvěřitelně, že v sedmých zápasech má bilanci 0:7.
Tohle je spojené s tím, co si do hlavy připustíte. Jestli jste schopni odbourat tu stresovou situaci, co se stane, když prohrajeme. Protože co se stane? Ve finále nic, akorát si to vyžereme v novinách. Vy si ale hlavu musíte nastavit tak, že myslíte na to, co se stane, když vyhrajeme. A hlavně musíte vědět, jak vyhrát, co udělat a na co se připravit. Jít s tímhle vítězným nastavením do zápasu. Žádné vítězství nejde zaručit, ale nejhorší porážky jsou ty, když porazíte sami sebe. Pokud bude hrát Sparta sedmý zápas, tak se bilance 0:7 bude zase omílat, ale hráči by měli být tak mentálně vyspělí, že s tím dokážou pracovat. Pokud ne, mají problém.
Vy spolupracujete i s hokejisty?
Ano, mám tu škálu pestrou. Hokej má u mě největší zastoupení, ale pak je všechno možné - tenis, golf, fotbal, házená i další sporty.
Nedávno jste si stěžoval, že tento aspekt sportovního výkonu české hokejové prostředí pořád nebere dostatečně vážně. Takže hráči to řeší spíš individuálně?
Je to smutné, protože jak jsem už řekl, každý výkon začíná a končí v hlavě. Trenéři se snaží v šatně zmiňovat fráze jako „věřte si“, „hoďte to za hlavu a už na to nemyslete“, ale to je málo. Je to o tom, jestli s tím umí hráč pracovat a rozumí tomu. Dále pak, jestli je schopný do sebe zainvestovat, jestli se vzdělává. Je to dost na individuální bázi, ale vím, že v některých klubech mentální kouče mají. Snad je otázka času, kdy se to zlomí úplně a každý klub s nimi bude pracovat, jako se pracuje třeba s kondičními trenéry.
