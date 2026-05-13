Bláznivý týden slavného golfisty. Večeře s Trumpem, pak bizarní zranění

Rory McIlroy řeší před prestižním turnajem PGA Championship bolestivé zranění nohy i pozornost kolem návštěvy Bílého domu. Přesto patří k favoritům.
Rory McIlroy dorazil na PGA Championship jako muž, který znovu ovládl golfový svět. Jenže místo klidné přípravy řeší bolestivé zranění nohy, improvizovanou domácí „operaci“ a také rozruch kolem své návštěvy Bílého domu, kvůli níž vynechal jeden z turnajů PGA Tour.
Severoirský golfista minulý týden překvapivě vynechal Truist Championship. Místo toho odletěl do Washingtonu, kde se zúčastnil slavnostní státní večeře pořádané prezidentem Donaldem Trumpem pro britského premiéra. McIlroy později vysvětloval, že pozvání považoval za mimořádnou událost.
„Není to něco, co by člověk dostával každý týden. Byla to čest,“ uvedl rodák ze Severního Irska.
Jeho rozhodnutí ale okamžitě vyvolalo debaty. Část fanoušků i komentátorů kritizovala, že během sezony vynechal důležitý turnaj kvůli společenské akci.
Jiní naopak upozorňovali, že McIlroy dlouhodobě patří mezi nejvýraznější osobnosti golfu a podobné pozvánky jsou součástí jeho postavení.
Do toho přišel další problém. Během tréninkového kola v Aroniminku musel včera po třech jamkách skončit kvůli bolestivému puchýři pod nehtem na malíčku pravé nohy. Situace se během posledních dnů zhoršila natolik, že si McIlroy nehet strhl sám.
„Nakonec jsem si ten nehet strhl,“ popsal bez obalu jeden z nejlepších golfistů současnosti.
Na tiskovou konferenci pak dorazil v mikině, kraťasech a s rozvázanými botami, aby měl nohu co nejvíc v pohodlí. Organizátoři i novináři si okamžitě všimli, že chodí opatrněji než obvykle.
Přesto se McIlroy snažil situaci zlehčovat. Tvrdil, že nejde o nic dramatického a že do turnaje bude připravený.
„Jen potřebuju trochu prostoru v botě,“ vysvětloval. Kvůli otoku si dokonce nechal připravit větší golfové boty.
Celá situace působí zvláštně hlavně proto, že McIlroy zažívá jedno z nejlepších období kariéry. Letos ovládl Masters v Augustě a dokončil kariérní Grand Slam.
Zároveň znovu rozjel debaty o tom, jestli může ještě výrazně rozšířit svou sbírku major titulů. Momentálně jich má pět a na Aroniminku útočí na šestý.
„Vím, že to nebude trvat věčně,“ přiznal před turnajem. „Možná si teď víc než kdy dřív uvědomuju, jak vzácné tyhle chvíle jsou.“
Ještě před pár lety přitom McIlroy čelil kritice, že nedokáže zvládat tlak velkých turnajů. Na další major čekal dlouhých jedenáct let, než letos znovu ovládl Masters. Poslední dvě sezony ale ukázaly úplně jiného Roryho. Klidnějšího, zkušenějšího a mentálně odolnějšího.
Pomohlo mu právě vítězství v Augustě, které definitivně uzavřelo jednu z největších kapitol jeho kariéry. Zařadil se po bok legend jako Jack Nicklaus, Tiger Woods nebo Gary Player.
Teď ale stojí před další výzvou. Aronimink Golf Club patří mezi nejtěžší hřiště v kalendáři a hráči budou potřebovat absolutní koncentraci i fyzickou pohodu. Každý krok do svahu nebo nestabilní postoj může rozhodovat.
McIlroy navíc odmítá používat zranění jako výmluvu. „Není to omluva. Musím hrát líp,“ řekl stručně.
Teď zbývá jediná otázka. Jestli mu cestu za dalším kusem golfové historie nezkomplikuje obyčejný malíček na noze.
