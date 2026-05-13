Extrémně zajímavý vývoj, zírají v zámoří. Český objev převyšuje top světové talenty

Loni senzačně dovedl Kometu k extraligovému titulu, teď hokejový brankář Michal Postava načal další nadějnou jízdu. Za Grand Rapids Griffins, farmu Detroitu, hraje o prestižní Calder Cup. Dostal šanci na pozici týmové jedničky, přestože v sezoně dělal náhradníka a obklopuje ho obří konkurence.
Bedlivé pozorovatele zaujal už v základní části, nyní si ale všímají další a další. Čtyřiadvacetiletý gólman, který ještě v předminulé sezoně chytal za Přerov ve druhé nejvyšší české soutěži, totiž převrací detroitské brankoviště vzhůru nohama.
Jedničkou Red Wings je a minimálně ještě jednu sezonu nejspíš bude zkušený John Gibson. Dosavadnímu náhradníkovi, veteránovi Camu Talbotovi, však končí smlouva a nečeká se, že dostane novou.
To otevírá dveře pro novou dvojku. A kandidátů je plno, možná se dá i říct, že v žádném jiném klubu NHL není takový přetlak.
Třeba podle dubnového žebříčku online deníku The Athletic disponuje Detroit celkově druhou a třetí největší draftovanou brankářskou nadějí. Jsou to 23letý Sebastian Cossa a o dva roky mladší Trey Augustine.
Pak je tu ještě Carter Gylander a výhledově také gólmani, kteří už prokázali kvalitu na juniorské úrovni, ale ještě nepodepsali profesionální smlouvu, například loni draftovaný Slovák Michal Prádel.
Nyní však v této konkurenci nejlépe působí Postava, který draftem jako jediný neprošel.
V prvním roce za mořem, kde s Detroitem podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu, potvrdil, že v brněnské Kometě nevzlétl dílem náhody.
V základní části nižší AHL sice chytal méně než Cossa, ale dosáhl na výrazně lepší statistiky. A do play off už vkročil jako jednička. Cossa, první brankář Grand Rapids v posledních třech letech, nečekaně ustoupil do pozadí.
„A zatím Postava nedal Griffins žádný důvod, aby se od něj odvrátili. A to je extrémně zajímavý vývoj,“ glosoval situaci web The Athletic.
Odchovanec Přerova a Valašského Meziříčí pomohl vyřadit Manitobu 3:1 na zápasy. Dosáhl na jedno čisté konto a famózní úspěšnost zákroků 94,5 procenta. Teď ho v divizním finále čekají Chicago Wolves. Série startuje v noci na pátek.
Po nečekaném vypadnutí Providence, farmy Bostonu, jsou Grand Rapids možná největším favoritem na Calder Cup.
Pomáhá, že Postava zatím válí podobně jako při loňské jízdě Komety. „Chytá mimořádně dobře. Hodně si věří a my mu také hodně věříme,“ prohlásil trenér detroitské farmy Dan Watson.
„Už na začátku sezony se projevovala jeho atletičnost,“ pokračoval na adresu české naděje. „Je to velmi agresivní brankář. Myslím, že byly chvíle, kdy to s agresivitou trochu přeháněl a třeba ztratil přehled o brance, ale nyní – s přirozenou agresivitou, soutěživostí a atletičností – působí klidněji. Dělá důležité zákroky, protože je na správných místech. Jedna z jeho silných stránek je podle mě i hokejové inteligence, to, jak čte hru.“
Red Wings obrat ve svém farmářském brankovišti pečlivě sledují. Jejich generální manažer Steve Yzerman nedávno zmínil, že chce „vidět, jak se vyvrbí play off v Grand Rapids“, než se rozhodne, jestli je někdo ze záložního týmu připravený dělat Gibsonovi náhradníka.
Pokud ano, tak je to ale možná někdo jiný, než se čekalo. „Dosud neznámý Postava drtí předpoklady a nutí Yzermana přehodnotit hierarchii klubového brankoviště,“ shrnul současný stav časopis The Hockey News.
