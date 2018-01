Jágrmánie se vrací. Stadiony jsou vyprodané, chystá se show. Legenda zatím jen vtipkuje

před 1 hodinou

Když Jaromír Jágr okusil klubový hokej v Česku naposledy, byl u diváckého rekordu. Tentokrát přitahuje davy, byť není jasné, v jakém stavu nastoupí.

Praha - Odchod z Calgary ho mrzí, zároveň ale Jágr podotkl: "Těším se na pokračování sezony na Kladně."

Také připomněl svůj smysl pro humor. Na Instagram umístil koláž se smyšlenou konverzací, v níž své přítelkyni Veronice vysvětluje, že je nečeká přesun do atraktivních Benátek v Itálii, ale do Benátek nad Jizerou:

Nejde pouze o vtip. Jágr by obnovenou premiéru za prvoligové Kladno, které vlastní, skutečně měl zažít v sobotu na půdě Benátek. Po příletu musí projít zdravotní prohlídkou a rychle podepsat smlouvu sám se sebou, protože přestupní období končí ve středu.

Dnešní klání proti Karlovým Varům nestihne, ale poté pravděpodobně skočí do ostrého boje. "Hodně nás tlačí čas," připomíná tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral. Jde o to, že aby Jágr pomohl Kladnu v baráži o extraligu, jak plánuje, musí ve druhé nejvyšší soutěži odehrát minimálně 15 zápasů. A pokud bude play-off odsýpat, dosáhne slavný útočník na limit jen v případě, že naskočí v Benátkách, přesněji řečeno v Liberci, kam duel nejspíš zamíří z kapacitních důvodů.

Přesun musí schválit Jágr. Benátky, které průměrně lákají 276 fanoušků, doufají, že do 60 kilometrů vzdáleného Liberce přitáhnou až 7500 lidí. ČT chystá přímý přenos.

Show má ještě vylepšit bývalý forvard Petr Nedvěd, který chce nastoupit proti kamarádovi Jágrovi, přestože je mu 46 let a rekreačně se naposledy sklouzl na podzim.

O pár měsíců mladší Jágr je na tom lépe, ale i on měl pauzu. Kvůli zraněním nehrál měsíc. Předtím z 22 zápasů za Calgary vyšel se statistikou 1+6.

"Nevím, jak je na tom s tím zraněním. Jestli byl na ledě, nebo ne. Je to veliký hráč, ale první liga není amatérská soutěž," říká Marian Jelínek, Jágrův bývalý osobní kouč a momentálně lodivod Českých Budějovic. "Jsem zvědavý, jakým bude přínosem po hokejové stránce."

Ohromí osmašedesátka už při obnovené premiéře, nebo po jednom střídání odkráčí do kabiny, aby obelstila limit 15 zápasů?

Když Jágr hrál kvůli výluce NHL za Kladno naposledy, dokázal ve 34 duelech nastřádat 57 bodů (24+33). V pražské O2 areně zápolil s Kometou před zraky 17 182 diváků, což je - s vynecháním zápasů pod širým nebem - rekord extraligy.

Legenda táhne i tentokrát. Na Kladně odstartovala sháňka po lístcích. "Myslím, že budou brzy pryč," prozradil mluvčí Heral v pondělí.

Zbystřili rovněž nadcházející soupeři Rytířů. Benátky míří do Liberce, Slavia a Budějovice hlásí vyprodáno. Přerov nabízí po "extrémním zájmu" poslední vstupenky.

A co extraliga?

Přestože Jágr chce pomoct mateřskému Kladnu k postupu o patro výš, probíhají spekulace, že ikonické číslo 68 brzy spatří extraliga. "Myslím, že to k tomu směřuje. Nikdo neví, jaký tým si vybral nebo s kým je v kontaktu - to se bude určitě mlžit," řekl serveru iDnes.cz asistent trenéra reprezentace Jaroslav Špaček. "Samozřejmě musí být zapsaný na střídavý start. Myslím, že jsou tři čtyři týmy, které by ho chtěly."

Své další kroky ozřejmí Jágr nejpozději ve čtvrtek kolem poledne, kdy na kladenském zimáku proběhne očekávaná tisková konference.