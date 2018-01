Jágr je velký hráč, ale první liga není amatérská. Přesto se chci Kladnu vyhnout, říká Jelínek

před 4 hodinami

Jaromír Jágr se vrací a Kladno vyřizuje potřebné náležitosti, aby mohl majitel klubu nastoupit za Rytíře už v sobotu proti Benátkám. Ve WSM Lize se potká se svým bývalým osobním koučem Marianem Jelínkem, který vede České Budějovice.

České Budějovice - Hokejový trenér a sportovní psycholog Marian Jelínek úzce spolupracoval s Jaromírem Jágrem přes deset let jako osobní kouč. Oba byli členy zlatého českého týmu na světovém šampionátu ve Vídni. Zanedlouho se nejspíš potkají ve WSM Lize.

Jelínek působí v druhé nejvyšší soutěži od října loňského roku jako hlavní trenér Českých Budějovic, dost možná hlavního aspiranta na postup do extraligy. Jágr se vrací z Calgary do Kladna. "Těším se, až přijede do Budějovic, ale jeho start v Benátkách mě nechává klidným. Nijak zvlášť to neprožívám," říká čtyřiapadesátiletý trenér Motoru.

Právě České Budějovice a Karlovy Vary jsou považovány za největší soky Kladna v boji o baráž a postup do extraligy. "Mám z toho radost, přeju Jardovi, aby hrál, ale z pozice trenéra Budějovic bych nechtěl v play-off padnout na Kladno," usmívá se Jelínek. Jihočeši jsou aktuálně na čele tabulky, Rytíři najdeme s odstupem devíti bodů na třetím místě.

Jágr odehrál v letošní sezoně za Flames 22 zápasů s bilancí jednoho gólu a šesti nahrávek. Kvůli zraněním přišel o možnost překonat rekord Gordieho Howea v počtu startů v NHL. "Nedělal jsem žádné predikce, ale když začal být zraněný a stále se to protahovalo, dalo se očekávat, že se nejspíš vrátí do Evropy," potvrzuje bývalý trenér Liberce či Plzně.

Při výluce v roce 2012 získal Jágr v 34 utkáních za Kladno 57 bodů. Jak velkou posilou bude nyní? "Nevím, jak je na tom s tím zraněním. Jestli byl na ledě, nebo ne. Je to veliký hráč, ale na druhé straně první liga není amatérská soutěž. Jsem zvědavý, jakým bude hokejově přínosem," zajímá Jelínka, mimo jiné mentálního kouče tenistky Karolíny Plíškové.

Sledujte Jaromíra Jágra v roce 2012, když při výluce NHL trénoval s kladenskými Rytíři:

Jaromír Jágr trénuje s kladenskými Rytíři, 15. 10. 2012 | Video: | 01:45

Vyprodané stadiony, Benátky v Liberci

Poslední utkání odehrál Jágr na Silvestra a dá se očekávat, že bude mít po hokeji značný hlad. "Jarda miluje hokej a je takový typ, že tu hru bude mít rád v jakékoliv soutěži za jakýkoliv tým. Koneckonců to dokazuje tím, že jde hrát tuto soutěž. Je to o lásce, je mu v uvozovkách jedno, jestli hraje NHL nebo první ligu," myslí si Jágrův bývalý osobní trenér.

Před šesti lety Jágr v dresu Rytířů (spolu s Plekancem, Židlickým nebo Tlustým) plnil extraligové stadiony, každý ho chtěl vidět. "Plno lidí ho bude chtít vidět naživo, nejen kvůli hokejovým kvalitám, ale také proto, že takovou legendu třeba neměli možnost vidět. Marketingově je to obrovská událost, soutěž s ním získává jiný rozměr," ví Jelínek.

Aby Jágr mohl pomoct Kladnu v baráži, musí do té doby stihnout odehrát alespoň 15 zápasů. Proto potřebuje poprvé nastoupit v sobotu proti Benátkám nad Jizerou, ještě předtím hrají Rytíři ve středu s Energií.

Vzhledem k tomu, že jsou Benátky farmářským týmem Liberce, hrál by se zápas s Jágrovou účastí v aréně Bílých Tygrů pro 7500 diváků. Vedle čtyř domácích zápasů bude hrát Kladno v závěru základní části ještě v Přerově, na Slavii a ve středu 21. února v Českých Budějovicích.

Jelínek: Třeba u nás odehraje jen tři minuty

Připraví Jelínek svůj tým speciálně na Jágra? "Na to teď ještě neumím odpovědět. My se soustředíme na nejbližší zápasy, třeba u nás Jarda ani hrát nebude. Třeba odehraje jen tři minuty, aby měl start, a odjede. Fakt nevím. Sám jsem zvědavý, jak se to celé vyvine," podotýká kouč, jenž má na starosti mužstvo s Vampolou, Nedorostem nebo Kutlákem.

Po čtyřech letech ve WSM Lize by se Kladno rádo vrátilo zpět mezi elitu. Zůstal by Jágr v takovém případě doma? "Nemůžu odpovídat za něj, záleží na jeho pocitech. On sám bude vědět, jestli by byl přínosem pro mužstvo, jak na tom bude zdravotně. Je tam hrozně moc okolností a vlivů, je předčasné o něčem takovém spekulovat," tvrdí Jelínek.

Jeho České Budějovice utrpěly v pondělí debakl 2:7 na ledě Prostějova, přesto si na první příčce udržely náskok čtyř bodů před Karlovými Vary. "Sesypalo se nám to. Soupeř hrál velmi dobře, my velmi špatně. Soupeř nám udělil výprask, ale když to dobře uchopíme, může nám to i pomoct," uzavírá Jelínek a těší se na nevšední vyvrcholení soutěže.