Hokejové Znojmo se připravuje na to, že bude hrát příští sezonu v české druhé lize

Hokejisté Znojma, kteří od roku 2011 hrají rakouskou mezinárodní ligu, by se mohli v příští sezoně vrátit do českých soutěží. S ohledem na současné uzavření hranic a možná následná opatření kvůli pandemii koronaviru pracuje vedení Orlů i s variantou, že by v nadcházejícím roce hrálo druhou ligu v Česku.

"Momentálně nikdo není schopen odhadnout, jak to bude z hlediska otevření či uzavření hranic vypadat. To je věc, kterou my neovlivníme, proto musíme být připraveni na všechny varianty," uvedl manažer Petr Veselý pro iDNES.cz.

Znojmo podalo přihlášku do mezinárodní soutěže, která se doposud hrála pod názvem EBEL liga. Zároveň ale klub vlastní i licenci pro start ve druhé české lize, na základě níž v minulém ročníku soutěž hrály Moravské Budějovice.

"Máme tuto licenci, ale jsme přihlášeni do příštího ročníku EBEL. Klíčové bude, co bude a nebude možné. A to nerozhodneme my. Nechci ani spekulovat, ani předjímat," řekl Veselý.

Orli ale věří, že se situace zlepší a týmy budou moct jezdit hrát do zahraničí. Mezinárodní ligu hrají kluby Rakouska, Maďarska a Itálie. V příští sezoně ji má navíc rozšířit i slovenský tým Bratislava Capitals.