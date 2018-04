Je za námi první dějství zápasu. Do něj vstoupili oba týmy velmi aktivně a v hlavní roli byli oba brankáři, kteří se činili až do 10. minuty. To Češi hráli první početní výhodu, ve kterém si nahození Filipa Zadiny srazil do vlastní brány jeden z finských obránců. Pro osmnáctiletého Čecha to byla premiérová trefa v reprezentačním dresu. Jenže vedení Česku nevydrželo dlouho. Ve 12. minutě srovnal Antii Suomela. Oba týmy se poté ještě snažily propracovat k dalšímu gólu, ale ani jeden z gólmanů druhý gól za svá záda nepustil.