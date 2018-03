Česku "potají" roste ofenzivní bek pro NHL. Bývalý útočník září na farmě, v USA leccos nechápe

před 2 hodinami

Českému hokeji zoufale chybí top ofenzivní obránci. V budoucnu by s tím mohl něco udělat Filip Hronek.

Praha - Jediným českým zadákem v zámořské NHL, který se alespoň trochu blíží průměru půl bodu na zápas, je Jan Rutta. Velkou nadějí z juniorky je Libor Hájek.

Mužem, o němž se tolik nemluví, ale má podobný potenciál, je 20letý Hronek. I on ví, jak podpořit ofenzivu. Ještě aby ne, vždyť v minulosti nastupoval v útoku.

Hronek letos odehrál za Grand Rapids, farmu Detroitu, 58 zápasů a nastřádal 31 bodů (8+23), což ho mezi obránci-nováčky řadí na druhé místo v AHL. Za sebou nechává starší krajany Radima Šimka (19 bodů) či Jakuba Zbořila (12).

"Zatím jsem spokojený, ale mohlo by to být lepší," říká Hronek pro Aktuálně.cz.

Vcelku spokojený je podle všeho i Detroit, který potřebuje nové tváře, aby obnovil svou slávu z přelomu tisíciletí. Českého beka pečlivě sleduje. "Před další sezonou chceme zkusit zabudovat do týmu dva tři mladé hráče," prohlásil nedávno Ken Holland, generální manažer Red Wings. "Například chceme vidět, co dokáže Hronek."

"Tohle slyším poprvé," reaguje odchovanec Hradce Králové na Hollandova slova. "Jsem rád, že se o mě mluví v souvislosti s NHL, ale ta je ještě daleko. Furt je na čem pracovat."

Především na slabší obraně.

Novinář Corey Pronman, jenž píše o mladých hokejistech, Hronka vychválil. Dokonce ho označil za druhou největší naději Red Wings, ale pak přešel k obráncovým rezervám: "Někdy je málo důrazný. Musí zlepšit defenzivu. Také by mohl být trošku výbušnější."

"Určitě to tak je," souhlasí Hronek. "Na obraně pořád pracuju, tam je velká rezerva."

"Už to ale není tak hrozné," dodává s tím, že chyby mu při rozborech u videa pomáhá odstraňovat zkušenější spoluhráč, konkrétně 27letý Američan Brian Lashoff.

Z útoku do obrany

Slabší defenziva pramení z toho, že Hronek dlouho nastupoval v útoku. Do obrany přešel v hradeckém starším dorostu. "Už ani nevím, jak přesně k tomu došlo," vypráví. "Seběhlo se to kolem play-off. Měli jsme zraněné beky a trenéry napadlo, že bych do obrany šel já. Tak jsem šel."

Nejenže tam dohrál sezonu, ale novou pozici už neopustil.

S odstupem času považuje za výhodu, že hrával jako forvard: "Určitě mi to pomohlo, nejsem tak upjatý na bránění a umím zaútočit. Ofenzivní instinkty bych se teď nenaučil."

Hronek už má za sebou kompletní sezonu v české extralize (40 zápasů, 4 asistence). Nedlouho poté, co ji v roce 2016 dokončil, prošel druhým kolem draftu NHL. A odešel do zámořské juniorky, kde dominoval. Očividně mu sedl i profesionální hokej na farmě.

"Hodně mi pomohlo, že jsem si v juniorce zvykl na úzké hřiště," popisuje přechod mezi dospělé, který mnohým dělá potíže. "Jinak jsem si ale nepřipouštěl, že to bude něco jiného. Snažil jsem se hrát svojí hru - hodně útočit. Samozřejmě je to tady těžší, víc taktické, ale furt je to hokej."

Hronek se v listopadu blýskl gólem z půlky hřiště:

Filip Hronek letos vstřelil osm gólů. Na ten z půlky hřiště jen tak nezapomene.

Armáda, kam se podíváš

Hradecký rodák si zároveň uvědomil důležitost angličtiny. Když za Atlantik dorazil, potřeboval u rozhovorů překladatele. Teď si vystačí sám. "V klidu se domluvím," vykládá. "Jazyk je podstatný i na ledě. Musíte se spoluhráči mluvit o tom, co se děje."

Pouze anglicky debatoval s parťáky až donedávna, teď sem tam využívá češtinu, protože do Grand Rapids dorazil z druhé farmy brankář Matěj Machovský.

Ten před dvěma týdny přiznal, že život ve Spojených státech mu zcela nesedl. Serveru iDnes.cz například řekl: "Zapneš televizi na deset minut, z toho máš devět minut reklamu - většinu na fastfoody a Coca Colu, zbytek na léky nebo armádu. Vymývání mozků na denním pořádku."

"Člověk se nemůže divit, že mají zelené mozky. Mají armádu po celém světě a pořád vzdávají hold kdekomu, kdo hlídal kus pláže," dodal Machovský na adresu Američanů.

"Máme na to podobný názor," říká Hronek a neskrývá pobavení: "Armádu tady uctívají neskutečným způsobem. Je to zvláštní, z domova nic takového neznám. Zkrátka jiná mentalita."

Ani Hronek nevnímá USA ve srovnání s Českem jako dokonalou zemi: "Je tady levný benzín. Auto vám může žrát, kolik chce, protože natankujete skoro zadarmo, ale že bych vyzdvihl jinou stránku života, to asi ne."

Nakonec přeci jen přidává: "Hokej je tady fakt dobrý."

A o něj jde v tomto případě především. 20letý obránce momentálně myslí na postup do play-off. Náznaky, že by mohl v nejbližší době obléknout dres Red Wings, nemá.

O tom, zda je na zápolení s nejlepšími hráči planety připravený, tak může jenom přemýšlet: "Když koukáte na zápas v televizi, tak je lehké říkat: 'Jo, tohle bych zvládl. A tohle měl udělat jinak.' V té rychlosti přímo na ledě je to ale něco jiného. Takže těžko říct, jestli už na NHL mám."