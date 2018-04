Nejmladší český tým na MS? Žádné šílenství, ať se zapojí i teenageři. Nastal ideální čas

před 47 minutami

Pokud kouč reprezentace Josef Jandač vezme na mistrovství světa v Dánsku mladé tváře, vlastně ani nebude riskovat.

Komentář - Jak vyplývá z nominace na Carlson Hockey Games, národní tým otevírá dveře mladým tvářím. Na květnovém světovém šampionátu může nastoupit až pět českých teenagerů.

Šílenství? Nikoliv. Velký risk? Ani to ne.

Jandač vedl reprezentaci coby hlavní trenér na třech velkých turnajích. Po úspěchu sahal na únorové olympiádě, kde ale nakonec bral nepopulární čtvrté místo. Jinak končil daleko od cenných kovů. Opakoval mantru, že mládí není zásluha, a s houfem pomocníků pečlivě skládat každou soupisku. Šťastnou ruku neměl nikdy. Pokud ji vůbec mohl mít.

Česko čeká na medaili šestým rokem, nejdéle v historii. Fanoušky nerozjařil Vladimír Růžička, jenž dříve tituly dobyl, ani Vladimír Vůjtek, další kapacita.

Kořeny temného období jsou zkrátka hlubší. Na tom, kdo zrovna postává na střídačce, zas tolik nezáleží. Jandač sice nepracoval bezchybně, ale co je podstatnější - sklízel kyselé plody zanedbané výchovy mládeže. Teď vyhlíží čtvrtý (a minimálně na nějaký čas svůj poslední) velký turnaj, v němž nemá moc co ztratit.

Lidově řečeno - horší už to být nemůže.

Sestup přece nehrozí. Cesta do čtvrtfinále sice může být namáhavá, ale minulost napovídá, že hladkou jízdu skupinou nezaručují ani protřelé hvězdy. Proto je třeba razit heslo "mládí vpřed". Českému hokeji může osvěžená sestava jedině pomoct.

Dosud nejmladší české mužstvo na mistrovství světa (průměr 24,7 let) vyhrálo ve Vídni 1996 titul. Srovnání s dneškem moc nesedí, protože tehdy kralovala nastupující zlatá generace. Předminulý šampionát v Rusku však ukázal, že nezkušená (zato zapálená) parta dokáže divy. Kouč Vůjtek složil nejmladší družstvo od roku 2003 (průměr 26 let) a vyhrál s ním skupinu. O to víc bolela čtvrtfinálová prohra na nájezdy proti USA.

Nejmladší české týmy na MS 1996: věk. průměr 24,7, zlato

1997: 24,9, bronz

1998: 25,2, bronz

1999: 25,4, zlato

2000: 25,7, zlato Zdroj: eliteprospects.com

Jak mladý tým přiveze do Dánska Jandač, zatím neví ani on. V přípravě mu ale jinoši dělají radost.

Mužstvo, které ke konci minulého týdne nastoupilo ve Francii proti domácím, mělo věkový průměr kolem 24 let. Zvítězilo 5:2 a 6:2. Podobná sestava předtím skolila Švýcary 5:2 a 4:1. Že by mladíci jen koukali, jak mazáci drtí relativně slabší soky? Ani náhodou. Třeba 22letý David Tomášek posbíral tři body (1+2), 18letý Martin Kaut jich měl dokonce pět (1+4).

Momentálně Jandač testuje přes tucet hokejistů kolem 20 let. Čtyři z nich jsou ještě teenageři. Kromě Kauta jde o Jakuba Galvase z Olomouce, Filipa Chytila z Rangers a Filipa Zadinu z kanadské juniorky. Po extraligovém finále do téhle party nejspíš přibude Martin Nečas z Komety.

Sejdou se kluci, kteří v lednu dotáhli juniorskou reprezentaci do semifinále mistrovství. Po 13 letech!

Co na tom, že Kaut a Zadina ještě ani neprošli draftem NHL. Fin Patrik Laine byl v roce 2016 ve stejné pozici, přesto se stal díky statistice 7+5 nejužitečnějším hráčem šampionátu. Na únorové olympiádě táhl Finsko mladičký Eeli Tolvanen, senzačně stříbrní Němci spoléhali na Dominika Kahuna, Američané měli Ryana Donata. Draví a přímočaří mladíci v dnešním rychlém hokeji prostě bodují.

Kdy jindy by Češi měli nasednout na světový trend? Vyrostlo jim pár silnějších ročníků. Bez medaile jsou tak dlouho, že můžou jedině překvapit. Mají trenéra s končící smlouvou, kterého po turnaji těžko zavalí větší tlak. A poslední věc - řada mazáků poslala po vysilující olympijské sezoně omluvenku.

Nečas a spol. plní elánu možná temné období hned neukončí, ale můžou dát českému hokeji to, co teď jeho fanoušci potřebují možná nejvíc. Naději, optimismus.