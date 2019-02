Ve Finsku byl sám, neznal jazyk. Teď je mladík Koblížek v nominaci reprezentace

před 1 hodinou

Sezonu snů prožívá hokejový útočník Radek Koblížek, který se naplno prosadil do sestavy Kärpätu Oulu a na Švédských hrách ve Stockholmu se dočká premiéry v českém národním týmu.

Ve Finsku působí odchovanec Komety Brno už od patnácti let a sázka na hokejový růst ve Skandinávii se mu vyplatila. S Oulu už vloni získal titul a teď prožívá další příjemné okamžiky kariéry.

Premiérová pozvánka do národního týmu Koblížka překvapila. "Žádné signály jsem neměl, bylo to obrovské překvapení. Jsem ještě celkem mladý, takže jsem nečekal, že bych se pozvánky mohl dočkat takhle brzo. Jsem ale strašně rád a budu si to užívat," řekl jednadvacetiletý Koblížek novinářům na dnešním srazu reprezentace v Praze.

I v klubu měla jeho nominace ohlas. "Byli také překvapení, asi to moc nečekali. Přáli mi hodně štěstí. Říkali, ať se mi teda v sobotu proti Finům moc nedaří, ale jinak že můžu hrát dobře," usmíval se Koblížek.

Kärpät vládne finské lize s náskokem 20 bodů a český talent se na tom podílel 23 body za devět branek a 14 asistencí ze 43 duelů. "Cítím se opravdu výborně. Vybojoval jsem si dobrou roli v týmu, takže se dá říct, že nominace do nároďáku přišla v pravou chvíli. Budu se snažit tvrdě pracovat a snad se mi Švédské hry povedou," přál si útočník.

V kabině národního týmu se musel se spoluhráči seznamovat. "Z původní nominace jsem neznal nikoho. Všechno pro mě bylo nové, i trenéři. Znal jsem jen pár kluků, kteří jsou zatím vedeni jako náhradníci. Jednoduché to pochopitelně není, člověk totiž neví, do čeho jde. Ale věřím tomu, že to bude v pohodě a dobře zapadnu," podotkl.

Má dobré zkušenosti. Už od patnácti zvládal ve Finsku i odloučení od rodiny. "Celkově to tehdy byla obrovská změna. Bydlel jsem najednou sám, nikoho jsem neznal a do toho jazyk. Začátky byly náročné, ale první rok za mnou celkem často jezdili rodiče a děda. Když jsem se pak seznámil s klukama, už to bylo v pohodě," podotkl.

Pomáhalo mu, že měl při jeho působení v mládeži Oulu krajany v A-týmu. "Byli tam Ivan Huml a Vláďa Eminger. Vždycky jsem snil o tom, že si za áčko Kärpätu taky jednou zahraju. Chodil jsem se dívat na zápasy. I tohle mě nutilo dál tvrdě makat," podotkl.

Právě v tom mu prý finské angažmá dalo asi nejvíce. "Po hokejové stránce jsem se nejvíc zlepšil v bruslení. A mimohokejově jsem do sebe dostal pokoru a přístup k tvrdé práci, což jsem na začátku neměl. Finové to ale vyžadují po každém a dostali to i do mě," uvedl.

V klubu, který dlouhá léta sází na české hráče, má nyní po boku slovenského spoluhráče. "Je tam se mnou Michal Krištof. Kdyby ale někdo přišel pro příští sezonu, tak proč ne? Vždycky je větší sranda být v kabině s Čechem nebo Slovákem," podotkl.

Přes dlouhé působení ve Finsku tamní jazyk neovládá. "Finsky umí snad jen Hrachovina," jmenoval gólmana, který před loňským odchodem z Tappary Tampere do Astanay do KHL působil ve Finsku osm let. "Vůbec nevím, jak to dokázal. Anglicky jsem uměl, když jsem tam šel. Ale že bych mluvil plynně, to určitě ne, vždyť mi bylo patnáct let."

Prožíval i těžká období, když velkou část sezony 2016/17 strávil v druhé nejvyšší soutěži v týmu Hokki v Kajaani. "Je to menší město na severu Finska, kde čtyři měsíce vůbec nesvítí slunko. To jsem opravdu zažíval ty nejtěžší chvíle, navíc mě tam moc nemusel ani trenér. Přiznávám, že to někdy bylo perné a měl jsem blízko k tomu se vrátit domů," popsal Koblížek.

Trpělivost se ale vyplatila. "Rodiče s agentem mi nikdy neříkali, abych se vrátil. Naopak mi povídali, že ta finská cesta je správná. Jsem strašně rád, že jsem byl trpělivý a zvládl to. Reprezentace je teď velká odměna," řekl Koblížek.

Když se do Oulu vydal, nepřemýšlel, jestli jej to výrazně posune v hokejové kariéře. "I když i tehdy bylo mým snem dostat se do reprezentace. Teď se ukazuje, že cesta, kterou jsem si s rodiči a agentem zvolil, byla správná," prohlásil Koblížek.

Rád by letos zažil i další oslavy titulu. "Máme výborný tým i trenéry, hrajeme dobrý systém a každý na sto procent dělá to, co dělat má. Není to tak, že bychom soupeře válcovali, ale tvrdou prací zápasy vždycky nějak překloníme na naši stranu. Do toho teď navíc přišel Jussi Jokinen, velká legenda finského hokeje, který v Kärpätu vyrůstal," podotkl.

Do zbytku sezony jde ale s pokorou. "Někdy může být zrádné, když tým vyhraje základní část s takovým náskokem. Může pak vyhořet v play off, proto se snažíme soustředit na každý zápas a tvrdě pracovat. Uvidíme, co z toho nakonec bude," dodal Koblížek.