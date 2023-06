Jalonen neskončil, domácí MS ale jisté nemá. Hadamczik a spol. chtějí znát vizi

Kari Jalonen prozatím zůstává na lavičce české hokejové reprezentace. Na čtvrtečním jednání o tom rozhodl výkonný výbor svazu. Stále ale není jisté, zda finský trenér mužstvo povede na domácím MS 2024 v Praze a Ostravě, jak bylo původně v plánu.

Záleží, s jakou vizí do 20. června přijde generální manažer národního týmu Martin Havlát. Podrobnou zprávu vypracuje spolu s realizačním týmem.

"Dostal za úkol vypracovat plán, jak si představují mistrovství světa v Praze - jakou vizí mají a jaké kompetence chtějí. Až nám tento plán předloží, rozhodneme se, jestli celý tým bude pokračovat," informoval na tiskovém brífinku svazový šéf Alois Hadamczik. Kdy finální rozhodnutí padne, není jasné.

Jalonen ve čtvrtek před jedenácti členy výkonného výboru analyzoval uplynulé mistrovství světa v Tampere a Rize, kde Češi skončili osmí, což je nejhorší umístění v historii. Vázl také herní projev. Hokejisté neporazili žádný silný tým a ve čtvrtfinále proti USA vystřelili při prohře 0:3 jen 15krát. Výkony však ovlivnilo zranění klíčových centrů Filipa Chytila a Lukáše Sedláka.

Před šampionátem i po něm se silně spekulovalo, že Jalonenova pozice je v ohrožení, novému vedení svazu údajně vadil zahraniční kouč. Hadamczik však tyto zprávy ze zákulisí opakovaně popřel s tím, že Fin má platnou smlouvu až do příštího MS.

Když po čtvrtfinálovém krachu dostal Jalonen otázku, jestli má chuť pokračovat, odvětil navzdory platnému kontraktu, že nechce spekulovat.

"Je čas pro návrat českého trenéra," napsal zhruba ve stejnou dobu na sociální síti majitel extraligových Pardubic Petr Dědek.

Finského kouče se hned zastal David Pastrňák, společně byli u bronzu z MS 2022, první české medaile z tohoto turnaje po dlouhých deseti letech.

Za Jalonena se postavily i další osobnosti českého hokeje, třeba dvojnásobný juniorský mistr světa Václav Nedorost.

"Má platnou smlouvu, bylo by dobré, kdyby ji dodržel," vykládal. "Vloni se všichni rozplývali, že i když to byl defenzivní styl, vymáčkli jsme z toho bronz. Sílu v útoku jsme ale měli, letos mi přišlo, že tým nebyl kvalitativně na loňské úrovni. Nepovedlo se to. Vloni by mu smlouvu prodloužili o pět let, letos ji chtějí ukončit. Já jsem pro, aby zůstal."

Jalonen před loňským šampionátem nahradil odvolaného Filip Pešána, kterému se nepovedla olympiáda v Pekingu, kde ani nepostoupil do čtvrtfinále.

Jalonena stejný osud nepotkal, alespoň zatím.

Pokud vyhazov nakonec přeci jen dostane, mohl by reprezentační áčko vést Radim Rulík, který na posledním MS juniorů dovedl Čechy k senzačnímu stříbru. Na začátku května po roce skončil na lavičce extraligových Pardubic, kde ho nahradil Václav Varaďa, a tak má prostor pro další angažmá. V případě Jalonenova setrvání by mohl opět vést českou dvacítku.