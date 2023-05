Čas pro českého trenéra, napsal majitel Pardubic. Kari je jednička, reagoval Pastrňák

Ministerstvo práce připravuje zjednodušení vyřizování příspěvků na péči či dávek pro postižené. Podle zvažovaného záměru by mohl místo nynějších dvou úřadů rozhodovat jen jeden. Stačit by mohlo také jen jedno posouzení zdravotního stavu místo opakování pro každou podporu. Potvrzení či průkazy ZTP/P by měli lidé získat i elektronicky. Na konferenci o usnadnění života postižených to ve sněmovně řekla náměstkyně ministra práce Šárka Jelínková. Podle šéfky ministerské sekce rodinné politiky a sociálních služeb Zdislavy Odstrčilové (obě KDU-ČSL) by dostupnost péče i individuální výši příspěvku na péči měla zajistit chystaná novela o sociálních službách. Řada změn by měla platit od roku 2025.

Podporu mají na starosti dva úřady. Úřad práce ji vyřizuje a vyplácí, sociální správa posuzuje zdravotní stav. Handicapovaní a jejich rodiny poukazují na zdlouhavý proces. "Uvažujeme o tom, že by byl vytvořen jeden správní úřad pro osoby se zdravotním postižením… Přemýšlíme nad tím, když hodnotíme potřebu příspěvku na péči a dalších pomůcek, aby to byl jeden proces, aby se nemusel absolvovat znovu, abychom jedním zhodnocením rozhodli, zda klient potřebuje průkaz, příspěvek, pomůcku," uvedla náměstkyně. Podle ní změny připravuje pracovní skupina. Ke zjednodušení by měla přispět i digitalizace. Žádosti by mělo být v budoucnu možné podávat on-line, elektronicky by lidé mohli získat potvrzení o invalidním důchodu či průkaz ZTP/P.