V trenérovi to nebylo, stojím za Jalonenem, míní Nedorost. Dědkovo rýpnutí? Slabé

Výkony české hokejové reprezentace v klíčových zápasech mistrovství světa se mu nelíbily, ale trenéra Kariho Jalonena se zastal. Dvojnásobný juniorský světový šampion Václav Nedorost, dnes manažer mládeže v Českých Budějovicích, komentuje stále ještě probíhající turnaj a reaguje také na pardubického majitele Petra Dědka, který si po vyřazení rýpnul na Twitteru.

Češi ve čtvrtfinále podlehli Američanům 0:3 a skončili na MS osmí. Zklamala vás reprezentace výsledky a výkony?

Tak bych to neřekl. To, na co jsme měli, jsme asi ukázali. Maximum to nebylo, průběh čtvrtfinále mohl být jiný, kdybychom dali branku. Ale neměli jsme pořádnou šanci. Poslední tři zápasy odkryly sílu týmu, není náhoda, že se všechny prohrály. Ve všech jsme byli horší.

Co samotné čtvrtfinále? Nebyl ten výkon až příliš slabý?

Kluci mi připadali unavení. Jestli to bylo přeletem nebo programem na konci skupiny. Není to výmluva, ale přišlo mi, že nemáme z čeho brát. Hráli jsme většinou bez puku, bylo to bez energie.

Už před turnajem se řešila pozice trenéra Kariho Jalonena, byť má smlouvu ještě na příští sezonu. Co myslíte, měl by zůstat?

Co k tomu říct… Má platnou smlouvu, bylo by dobré, kdyby ji dodržel. Vloni se všichni rozplývali, že i když to byl defenzivní styl, vymáčkli jsme z toho bronz. Sílu v útoku jsme ale měli, letos mi přišlo, že tým nebyl kvalitativně na loňské úrovni. Nepovedlo se to. Vloni by mu smlouvu prodloužili o pět let, letos ji chtějí ukončit. Já jsem pro, aby zůstal.

Co jste říkal na vzkaz pardubického majitele Petra Dědka, který hned po čtvrtfinálovém vyřazení na Twitter napsal, že je čas pro českého trenéra? Odpověděl mu i David Pastrňák.

Každý má nárok na svůj názor, ale tomuhle nefandím. Přijde mi slabé hned napsat, že to chce českého trenéra. Kari Jalonen má smlouvu na tři roky, někdo mu ji dal. Jak jsem říkal, vloni tohle nikoho nenapadlo. Ne vždy spočívá síla týmu v trenérovi, jak je vidět. Jestli mohl zvolit jinou taktiku? Možná ano, ale kdybychom lítali nahoru dolů, možná by to vypadalo ještě hůře. Nemyslím si, že za ten výsledek může vyloženě trenér.

Jako by se Dědek snažil zahrát na národnostní notu. Vám nevadí, že českou reprezentaci vede zahraniční trenér?

Ne, proč? Ještě když jsem pracoval v Mladé Boleslavi, líbil se mi přístup Kariho Jalonena. Když k nám přijel, přišel pozdravit, pobavit se. Podíval se i na trénink. Jeho práce se mi líbila. Jezdil po extraligových zápasech, byl i na juniorském šampionátu, u trenéra národního týmu by to mělo být standardem.

Jak se vám líbila jeho nominace na letošní MS? Chyběl vám někdo?

Nevím, kdo by mi tam chyběl. Bylo vidět, že dva zranění centři týmu hrozně scházeli, to je jasné. Žádná změna mě ale nenapadá, stál bych za trenéry.

Nemohli dát šanci někomu ze stříbrné dvacítky?

To je obtížný krok, dospělé mistrovství je jiný level. Třeba by tam jeden nebo dva hráči zapadli, více určitě ne.

Co říkáte na semifinálovou čtyřku? Dost překvapivá, ne?

Američané mě hodně překvapili na celém turnaji. Ukazuje se, jakou skvělou úroveň ty soutěže, odkud jejich hráči jsou, mají. Ztratili zatím jediný bod, jsou v semifinále zaslouženě. Němci ve skupině hráli vyrovnané zápasy, se silnými týmy prohráli o gól, pak nachytali Švýcary.

Lotyšsko je v semifinále vůbec poprvé.

Lotyši hráli doma, přišel plný haus. Cítili šanci, že mohou se Švédy uspět a taky se jim to podařilo. Ten zápas měl grády. Lotyši podali velice dobrý a obětavý výkon, skvěle zahrála obrana s brankářem. Naopak Finové mě nenadchli, myslel jsem si, že je Kanada vyřadí.

Jako největší favority teď tedy vidíte Američany?

Nepodceňoval bych Němce ani v zápase s Amerikou, ve skupině v tom utkání vedli. Bude to těsné, nicméně favorizuju Ameriku. Řekl bych, že ji uvidíme ve finále s Kanadou.