"Nevyprovokovali nás, necukli jsme." Nervózní Rusové proti české klidné síle

Vítězný pokřik si Češi neschovávali do kabiny, zakřičeli si už na střídačce těsně po skončení duelu. Jen počkali, až poražení Rusové odjedou z ledu, aby hlasitá oslava nepůsobila jako provokace.

Peking (od našeho zpravodaje) - Národní tým na závěr základní skupiny v atraktivní přestřelce přetlačil Rusko 6:5 v prodloužení a ukázal před play off olympijského turnaje sílu.

Další vydřené výhry si Češi nesmírně vážili, zejména pak způsobu, jak k ní na Národním stadionu v Pekingu došli.

Rusové totiž do duelu, ve kterém už nemohli přijít o první místo ve skupině a přímý postup do čtvrtfinále, nenastoupili zrovna v rukavičkách.

Na ledě to jiskřilo, hrál se fyzický hokej na hraně pravidel.

"Věděli jsme, že to bude bolet," prohlásil kouč Filip Pešán po utkání. "Rusové hráli tvrdě, my jsme se ale nechtěli nechat vyprovokovat. Klobouk dolů, jak jsme to zvládli," chválil své svěřence.

"Necukli jsme před nimi, nenechali jsme se vybláznit k nějakým odvetám. Byla to dobrá reakce klidné síly. Je to myslím dobrý předpoklad do dalšího průběhu turnaje," těšilo Pešána.

Útočník Michael Špaček přiletěl do Číny teprve v pátek, v sobotu šel rovnou do základu a skvělým výkonem a gólem přispěl k triumfu. Se svým trenérem souhlasil.

"Když hrajete proti Rusům a je to tempem, které nechtějí, tak začnou být trochu nervózní. Ale na to jsem se nesoustředil, jak hrají nebo reagují. Hlavně na sebe, střídání od střídání," řekl čtyřiadvacetiletý útočník.

Králem provokatérů byl Dmitrij Voronkov. Jednadvacetiletý mladík se dostal do potyček s Janem Kovářem i Lukášem Klokem.

"On takhle hraje. I v minulých zápasech byl ostrý. Je to mladý, tvrdý, velký kluk," prohlásil o něm Pešán.

Voronkov byl v závěru třetiny u jednoho z klíčových momentů. Za atak loktem na hlavu útočníka Lukáše Sedláka dostal nejprve dvouminutový trest, po přezkoumání však putoval pod sprchy.

Češi hráli pět minut přesilovku a vytěžili z ní dvě branky. Šlo o kontroverzní, možná přísné rozhodnutí.

"Nečekal, že půjdu po puku, natahoval jsem se tam hokejkou a přitom jsem sklonil hlavu. On mě trefil loktem přímo do hlavy. Nebyl to chtěný faul. Nešťastný moment pro něj a důležitý pro nás," popisoval.

Češi dali na přelomu druhé a třetí třetiny tři góly v řadě, o náskok ale zase přišli. I Rusové dokázali skórovat třikrát v krátké době. Dvě poslední slova ale měli hráči v bílých dresech.

Český tým zůstal po rozhodujícím gólu Libora Šuláka o něco déle na ledě. Po vítězství nad Švýcarskem totiž hokejisté nestihli vítězný pokřik. A tak, ještě než se rozutekli k rozhovorům, zařvali si přímo na střídačce.

"Než jsme se všichni po výhře nad Švýcarskem dostali do šatny, tak už byla půlka kluků na kolech a různě jinde. Spontánně si kluci řekli, že by si potřebovali zařvat, tak jsme sportovně počkali, až Rusové opustí led, aby to nevypadalo jako akt nerespektu," popisoval Pešán rostoucí týmový duch v jeho družině.