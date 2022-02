Pešán o úlevě, Rusech a řevu na rozhodčí. Trochu po něm jdou, hájí Krejčího

Peking (od našeho zpravodaje) - Radost z ukončení černé série byla na trenérovi hokejové reprezentace Filipu Pešánovi velmi dobře patrná. Když předstoupil po vítězném duelu se Švýcarskem v útrobách pekingského Národního stadionu před novináře, okamžitě přiznal: "Cítím velkou úlevu."

První výhra v sezoně, první výhra na olympiádě. Co pro vás znamená?

Velkou úlevu. I když jsme zápasy nehráli úplně špatně, prohrávat je ubíjející. Pro hráče i pro trenéry. V týmu byla napjatá atmosféra. Cítíme tlak na vítězství a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Doufám, že jsme nastartovali jinou sérii.

Může jít o zlomový moment pro psychiku mužstva?

Myslím, že může. Utkali jsme se s velmi těžkým soupeřem, který nám nedal centimetr ledu. Hra byla plná soubojů. Obstáli jsme a navíc fantasticky zavřel bránu Šimon Hrubec, což jsou atributy, které by nám mohly pomoct.

Zejména ve třetí třetině bylo na střídačce hodně emocí. Dá se říct, že dnes žila zápasem víc?

To si nemyslím. Ale nastoupili jsme proti silnému soupeři, který hrál hodně do těla. Byly tam nabuzující prvky jako bitka Vládi Sobotky, dohrané souboje, zblokované střely. Jak to bylo vyštengrované Švýcarskem, i naši hráči se do ráže dostali víc než v zápase s Dánskem, které hrálo tichý sumo hokej. Taky nám pomohlo, že jsme neprohráli první třetinu.

Nebyli jste očividně spokojení s rozhodčími. Na sudí jste hodně křičeli, hlavně asistent Jaroslav Špaček byl v poloprázdné hale slyšet…

Některá rozhodnutí se nám zdála trošičku hraniční, to ano. Ale víc to neřešíme. Určitě jsme neměli pocit, že nás rozhodčí chtějí zašmiknout nebo něco podobného.

Počítáte už s tím, že vás čeká předkolo play off? Připravujete se na něj?

Nepřipravujeme. Čeká nás zápas s Ruskem, který chceme vyhrát, a uděláme pro to všechno.

Jak na něj? Zatím ve dvou zápasech nedostalo ani gól.

Hlavně musíme zlepšit přesilovky, ve kterých si musíme pomoct. Na tomhle malém ledě nejdou nikomu vzhledem k rychlému přístupu a blokování střel… Nikdo nemá přesilovky dobré. My musíme dostat puk do brankoviště a bylo dnes vidět na gólu Smejkala, že když se hráči cpou do branky, tak nějaká dorážka může přijít. Před koncem tam měl Tomáš Hyka prázdnou branku, to jsou přesně ty situace. Puk nahozený do brány a jsme tam první u dorážek. To musíme praktikovat i s Ruskem.

Zatím se rodí hodně fotbalových výsledků, branek padá málo. Jsou na tomhle úzkém kluzišti klíčem "ošklivé" góly?

Je to tak. Viděli jste, že Rusové dali Dánům jediný gól, ten druhý až do prázdné po odvolání brankáře pár vteřin před koncem. Týmy dobře brání, ještě mají hodně sil, okolo branky jsou velcí hráči. Každá střela, která proletí do toho chumlu, může být nebezpečná. Proto budu apelovat na hráče, aby takových střel bylo víc. Musíme v tom být ještě o malinko důraznější a chytřejší, než jsme teď. Ještě mi tam chybí jeden dva špinavé góly a určitě gól z přesilovky.

Jak specifický je hokej na zdejším úzkém ledě, na který evropští hráči nejsou zvyklí?

Je vidět, že si všichni zvykají. Všechno je rychlejší. Rozhodnutí musí padnout daleko dřív, což je vidět na našich střelách od modré. Jakékoliv předržení kotouče znamená blok, protože hráči jsou velcí, hokejkou daleko dosáhnou. Na téhle věci určitě budeme pracovat. Na můj vkus jsme od modré čáry dostávali málo puků do brankoviště.

Jak se vám zatím jeví David Krejčí. Myslíte si, že si teprve zvyká a že to není zatím úplně ono? Neuvažovali jste o nějaké změně v jeho křídlech?

Ne, myslím, že to funguje. Bylo to vidět i na té obrovské šanci Tomáše Hyky, kdy akci David založil fantastickým prostorovým bekhendem z našeho pásma. S Dánskem hrál fantasticky. Dnes měl proti sobě velmi těžkého, důrazného soupeře. Ale on si s tím naprosto poradil. Vyhrává buly v obranném pásmu, začal jsem ho využívat i na oslabení. Podle mě je fantastický.

Často je vidět, že se soupeři diskutuje, je podrážděný. Snaží se ho rozhodit?

Je to naše týmová hvězda, samozřejmě že po něm soupeři možná trochu víc jdou. Ale nemyslím si, že by to bylo někým organizované. Na druhou stranu Davida neznám, možná to jsou věci, které ho při zápase nakopnou. Je tichý mimo led, ale třeba to tak je. S Dánskem dohrál velké množství soubojů, ustál je. Dnes znovu. Hráč, který má všech pět P.

Navíc rozhodl samostatné nájezdy…

Ano, musíme ocenit práci asistenta Zdeňka Orcta. Studoval nájezdy švýcarských střelců, ale taky brankáře. Hráči měli dobrý servis a slyšeli od Zdeňka jednu zásadní informaci, že gólman dostává od praváků góly pod lapačku. David se s tím velkým jménem na zádech sebral a hned to využil. Fajn, že se Zdeňkova práce vyplatila.