Je čistá a nevinná, tvrdí trenérka o patnáctileté podezřelé Rusce. Případ budí emoce

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se podle své trenérky stala v Pekingu buď obětí fatální shody okolností, nebo dobře promyšleného plánu. Nebo obojího.

Eteri Tutberidzeová si je jistá, že patnáctiletá závodnice, která měla v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu pozitivní dopingový test na zakázanou látku trimetazidin, je čistá a nevinná.

"Jsem si naprosto jistá. Pro nás to není věta, ale axiom - to není třeba dokazovat," řekla Tutberidzeová ruské televizní stanici Channel One.

Podivila se, proč mohla Valijevová startovat na olympijských hrách, když neprošla dopingovou kontrolou 25. prosince. "Buď je to osudová náhoda, nebo velmi pečlivý plán. Nevím, možná obojí. Doufám, že nás v tom naše vedení nenechá, bude nás bránit a prokáže naši nevinu," uvedla trenérka.

Podle ruských funkcionářů mohla za prodlevu mezi kontrolou a oznámením výsledků testu koronavirová karanténa pracovníků stockholmské laboratoře, která vzorek zpracovávala.

Valijevová v Pekingu pomohla Rusům k vítězství v týmové soutěži a nyní čeká, zda bude moci startovat mezi jednotlivkyněmi. Na dnešním tréninku podle agentury AP působila úřadující mistryně Evropy rozechvěle a rozplakala se. Slavnostní vyhlášení soutěže družstev se zatím stále neuskutečnilo.

Ruská antidopingová agentura Valijevové po zveřejnění pozitivního nálezu pozastavila činnost, ale ve středu po jejím protestu nezávislá disciplinární komise suspendaci zrušila. Kvůli tomu se Mezinárodní olympijský výbor a Světová antidopingová agentura odvolaly ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu.

Ten oznámil, že bude případ projednávat v neděli, výsledek by měl oznámit o den později. Soutěž žen, jejíž je Valijevová favoritkou, začne v úterý.

"Celý náš tým strnul a očekává rozhodnutí. Bojíme se jakýchkoliv prohlášení, abychom něco neporušili a nepoškodili. Nevím, kdo o čem rozhoduje, ale doufám, že spravedlnost nějak zvítězí," uvedla Tutberidzeová.

Trimetazidin, který dopingová kontrola u její svěřenkyně odhalila, pomáhá krevnímu oběhu. Užívá se při léčbě anginy pectoris.

Případ vyvolal velké emoce a britští novináři ze zpravodajského sportovního webu insidethegames, kteří se zprávou o dopingu přišli, čelili výhrůžkám smrtí na internetu a také urážkám od ruských kolegů.

"Všichni bychom si měli vzít prášek na uklidnění, jak se říkalo za mých mladých let," uvedl dnes podle agentury DPA mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams.