To mám jet proti ní? Nizozemka sbírá zlaté, Sáblíková ji odmítá znovu vyzvat

Rychlobruslení má novou olympijskou královnu. Irene Schoutenová ovládla v Pekingu dvě nejdelší tratě a na trůnu vystřídala legendy, Claudii Pechsteinovou i Martinu Sáblíkovou. Ta předpovídá, že si devětadvacetiletá Nizozemka na letošních hrách dojede celkem pro čtyři zlaté medaile.

Peking (od našeho zpravodaje) - "Nenenenene, to po mně nechtějte," kroutí Martina Sáblíková hlavou. Šampionka Irene Schoutenová právě prošla kolem ní s vítězoslavným úsměvem na tváři.

Před pár minutami se stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou. A nemá dost.

Češka se za ní ohlédne zrovna ve chvíli, kdy sama odpovídá na hypotetické otázky ohledně dalšího možného pekingského startu.

Sáblíková je náhradnicí za Nikolu Zdráhalovou do závěrečného rychlobruslařského klání olympiády, závodu s hromadným startem na 1500 metrů, který je v krásné hale Ledová stuha na programu příští sobotu.

Její krajankou a kamarádkou zmítá v Pekingu výrazná výkonnostní i psychická krize, a tak je namístě se ptát, zda se v týmu trenéra Petra Nováka neuvažuje o překvapivé rošádě.

"Vážně ne. To mám jet zase proti ní?" kývne Sáblíková hlavou směrem k Nizozemce a dává jasně najevo, že takový scénář nepřipadá do úvahy.

"Chce tady mít čtyři zlaté. A myslím, že je mít bude," dodává.

O superformě Schoutenové věděla už před olympiádou. Nechtěla jmenovat, ale před dvěma závody na nejdelších distancích opakovala, že favoritka je naprosto jednoznačná.

"Nikdo na ni mít nebude," předpovídala.

Nizozemka očekávání splnila. Trojku ovládla časem 3:56,93 a překonala dvacet let starý olympijský rekord Němky Claudie Pechsteinové. Na pětce to bylo podobné. Čas? 6:43,51. Ani na ní neodolalo olympijské maximum, které Pechsteinová zajela v roce 2002 v Salt Lake City.

V obou případech byla Sáblíková jednou z prvních gratulantek. V Pekingu chce zůstat až do konce, ale pouze v roli národní náhradnice.

"Niky už mi nabídla, jestli nechci jet místo ní. Řekla bych ale, že to nemyslela vážně. Spíš mě chtěla pošťouchnout. Říkala jsem, jestli se nezbláznila, když jsem to asi pět let nejela," odmítala Sáblíková.

Na 24. zimních hrách tedy sedminásobná olympijská medailistka další start nejspíš nepřidá. Ale co za čtyři roky v italském Miláně? To je velká neznámá.

Sáblíkové bude v roce 2026 osmatřicet let, podle kouče Nováka však špičkovou výkonnost může udržet.

"Nejezdí hůř. Jezdí pořád stejně nebo líp. Teď se koncentrovala na Peking, aby si odvezla sedmou medaili, a to se jí povedlo. Jestli bude končit, je to na ní. Ale já sám za sebe si myslím, že ne. Ještě toho má před sebou hodně," je přesvědčený zkušený trenér.

Příběh české rychlobruslařky, který by účastí na už šesté zimní olympiádě dostal stylovou tečku, rozebírají i zahraniční média.

"Pokud odejde, udělá to po zisku sedmi medailí v jedenácti olympijských závodech, přičemž třikrát byla čtvrtá. V každém závodě, v němž se Sáblíková objevila, byla hrozbou," píše NBC News.

Sáblíková se chce o své budoucnosti rozhodnout až v létě. "Poslední olympiáda? Zatím nemám plán. Olympiáda je olympiáda, komu by se chtělo končit," přiznává. Ve hře je i účast na letních hrách, které se za dva roky konají v Paříži.

"Kolo mě hrozně baví. Když jedu na kole, daří se mi a užívám si to, tak člověk by hned chtěl všechno. Tak to ale nefunguje," podotýká jedna z nejúspěšnějších olympioniček v národní historii.