Česko - Švýcarsko 1:0. Češi zůstali na Karjale neporazitelní

Volby by v říjnu podle průzkumu vyhrálo ANO, druhá by skončila koalice Spolu nebo ODS

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 33 procent hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 21,5 procenta, na třetím místě by se shodným ziskem…

Přečíst zprávu