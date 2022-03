Jalonen řve více než Růžička, míní Novotný. Jiný trenér pro národní tým ho nenapadá

Generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd v minulém týdnu informoval, že by jako nástupce Filipa Pešána na postu trenéra národního týmu rád viděl Fina Kariho Jalonena s pobočníky Miloslavem Hořavou a Pavlem Grossem. Dlouholetý reprezentant a mistr světa Jiří Novotný poznal Jalonena velmi dobře při společném působení v KHL.

Kari Jalonen přišel v průběhu sezony 2013/14 do pražského Lva, kde dělal Jiří Novotný kapitána, jako muž, který z pozice hlavního trenéra získal už čtyři tituly ve finské lize. A mezinárodní tým hráčů s lví hlavou na dresu pod jeho vedením za pár měsíců bojoval o Gagarinův pohár.

Lev opanoval svou konferenci, v play off vyřadil Medveščak, Donbass a Jaroslavl a ve strhujícím finále KHL pak vzdoroval Magnitogorsku do rozhodujícího sedmého utkání. Až v samém závěru padl.

Jalonen posléze dostal dvouletou šanci u finské reprezentace a také s ní přivezl stříbro z mistrovství světa 2016 v Rusku. S Bernem zase dvakrát vyhrál švýcarskou ligu.

Nyní je horkým kandidátem na post trenéra českého národního mužstva, jež v únoru zažilo historickou blamáž na olympiádě v Pekingu a které by vedl jako vůbec první cizinec.

V Praze už jednal s Nedvědem a několik slov po telefonu prohodil i s Novotným, v současnosti hokejovým agentem a útočníkem, který v 38 letech obnovil kariéru v Českých Budějovicích. Majitel posledních tří českých medailí z MS 2010 a 2012 by se modelu s Finem nebránil.

Jak by se vám zamlouvalo, kdyby národní tým převzal Kari Jalonen s asistenty Miloslavem Hořavou a Pavlem Grossem?

Miloš Hořava s Pavlem Grossem mě nikdy netrénovali, Kari ano, takže se můžu vyjádřit k němu. Za mě je to vynikající trenér, který s námi ve Lvu udělal vynikající výsledek. Bylo by to zajímavé, poprvé v historii by národní tým vedl zahraniční kouč. Jsem zvědavý, jak to dopadne.

Leckdo je proti tomu, aby český tým vedl cizinec. Ve výkonném výboru svazu s tím údajně nesouhlasí Jaromír Jágr a Jiří Šlégr, v rozhovoru Aktuálně.cz odmítal tuto cestu trenér Luděk Bukač mladší.

Nejsem kompetentní, abych říkal ano, nebo ne. To rozhodne ten výkonný výbor. Ale měl jsem s Karim šanci mluvit po telefonu, bavili jsme se o tom. A znovu opakuju, že je to trenér s velkými kvalitami. Vedl i finský nároďák, s Bernem vyhrál dvakrát švýcarský titul, výsledky pořád má. Je to přísný kouč, dbá na detaily a je s tím úspěšný. Takže proč to nezkusit. Nevím, kdo jiný z českých trenérů by to mohl dělat. Pepa Jandač s Jirkou Kalousem, Alois Hadamczik, Vláďa Růžička už u toho byli. Nenapadají mě další jména. A pokud by měl Kari k sobě české asistenty, vůbec v tom nevidím problém.

Jalonen už od pohledu vypadá přísně, úsměvy šetří. Co se týče samotné práce s týmem, je velký detailista?

Přísný je, to jsme ve Lvu zažili na vlastní kůži. Jinak dbá hodně na video, na dodržování detailů v herním systému. V dnešním hokeji je to určitě dobře, snaží se eliminovat chyby na minimum.

Zaměřuje se hlavně na defenzivu? Když v průběhu sezony 2013/14 přišel do Lva, ordinoval urputný hokej, kterým jste trápili soupeře.

Měli jsme tehdy vynikající tým a pochopili jsme, jak nás chce vést. Věřili jsme tomu jeho vidění hokeje a dovedlo nás to až do sedmého finále proti výbornému Magnitogorsku. Mám na to jen nejlepší vzpomínky.

Reprezentace a klub se pro trenéra zcela liší způsobem práce, ale mohl by být Jalonen právě se svým důrazem na defenzivu vhodným typem kouče, který dovede český tým k tomu kýženému úspěchu na krátkodobém turnaji?

Viděli jsme, jak na olympiádě hráli právě Finové. Spíš obranný hokej, někdo namítal, že se na to nedá dívat, ale vyhráli své první zlato a více se nikdo neptá. Vozí s tím medaile z mistrovství světa, asi to nedělají špatně. Kariho by doplnili čeští asistenti, vložili by tam českou myšlenku. Může to zapadnout a fungovat.

Kdysi jste říkal, že vám Jalonen v určitých ohledech připomíná Vladimíra Růžičku. Pod jeho vedením jste ostatně na MS 2010 také hodně defenzivní hrou vyválčili dosud poslední české zlato.

Na to si upřímně nevzpomínám, že bych je srovnával. Růža dal hodně na svůj instinkt, často měnil lajny. Nicméně dá se říct, že oba jsou dost výbušní a přísní, ale zároveň féroví. To je vždy dobrá kombinace.

Kari Jalonen Foto: Lev Praha Finský trenér a bývalý útočník, 62 let. Jako hráč vyhrál čtyřikrát finskou ligu s TPS Turku (1989, 1990, 1991, 1993) a na sklonku kariéry triumfoval s Rouenem ve Francii (1995). Zahrál si na šesti MS a Kanadském poháru 1981, v 80. letech odehrál 42 zápasů v NHL. Jako trenér vyhrál finskou ligu opět s TPS třikrát coby asistent (1999, 2000, 2001) a s jinými týmy čtyřikrát coby hlavní trenér (Kärpät Oulu 2005, 2007, 2008, IFK Helsinky 2011). Má také dva švýcarské tituly s Bernem (2017, 2019). S finskými juniory vybojoval stříbro na MS 2001, když ve finále nestačil na Čechy. Dospělý národní tým Suomi vedl na dvou šampionátech (2015 v Česku - konec ve čtvrtfinále proti Čechům, 2016 v Rusku - stříbro po prohře s Kanadou).

Jsou Jalonen a Růžička podobní v tom, jak dokážou vybudit mužstvo zvýšeným hlasem a emocemi?

Kari byl ještě více impulzivní než Růža, zvedal hlas daleko častěji.

S Hořavou by tím pádem vytvořil zřejmě dost autoritativní dvojici.

To asi ano. Miloš Hořava by měl zřejmě na starosti beky, Kari útočníky. Pokud je celá ta trojice v návrhu, určitě už se všichni spojili a povídali si o tom. Není to podle mě žádná rychlá akce, ti trenéři si musí sednout jak lidsky, tak mít podobný náhled na hokej. Nejde k sobě vytáhnout tři trenéry jako králíky z klobouku.

Když se ještě vrátím k emocím Jalonena… Michal Broš pro deník Sport vzpomínal, jak přísný dokázal být v Kärpätu ve finské lize, kdy třeba i po výhře 5:2 dokázal dát výrazně najevo svou nespokojenost a Broš s parťáky z formace pak proseděli dlouhé hodiny u videa.

Jasně, ve Lvu jsme si taky pořád pouštěli momenty, kde jsme opakovaně dělali chyby. Chtěli jsme se jim vyhnout, Kari podle toho vymýšlel i různá cvičení na ledě. Jako každý člověk má také své mouchy, ale ve výsledku vyždímal ze všech hráčů maximum. Proto jsme se dostali tak daleko. V tom je jeho síla. Vidí hokej velmi dobře, hodně se spoléhá na lídry týmu. Já jako kapitán jsem s ním byl ve Lvu v kontaktu pořád.

Co problém s jazykovou bariérou? Hrál by u národního týmu roli?

To je podle mě ten nejmenší problém. Kari umí perfektně anglicky, ve Lvu jsme měli hodně mezinárodní tým a žádné potíže nebyly. V nároďáku dnes už všichni kluci mluví anglicky. Nebo se podívejme na Slováky a jejich kanadského trenéra. V komunikaci bych problém neviděl.

Je potřeba vážit si toho, že má tak úspěšný trenér o český národní tým v současné době zájem?

Bavíme se v českém hokeji o nějaké krizi, dobré to není. Na úspěch se čeká strašně dlouho, nic neomlouvám. Ale zase si myslím, že úspěchů máme historicky pořád hodně a pro Kariho nebo někoho jiného z ciziny by stále znamenalo čest, kdyby mohl trénovat českou reprezentaci.