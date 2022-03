Rozjetý Pastrňák nastřílel další dva góly. Zářilo i české brankářské duo V+V

Gólman Washingtonu Vítek Vaněček zneškodnil v NHL 36 střel hokejistů Caroliny, připsal si při výhře 4:0 třetí nulu v sezoně a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Zazářil i Karel Vejmelka, který předčil v českém brankářském souboji Pavla Francouze a pomohl 42 zákroky k vítězství Arizony 2:1 nad Coloradem.

Vaněček chytal v NHL od začátku zápasu poprvé od 1. února, kdy se zranil v Pittsburghu v horní části těla. "Cítím se dobře. Snažím se dostat zpět do formy a pomoct týmu," uvedl Vaněček, který zasáhl do hry už před třemi dny. Proti Torontu nahradil od druhé třetiny Ilju Samsonova a pustil ve zbytku utkání jeden gól ze 17 střel.

Nejvíce práce měl v posledních dvou třetinách, ve kterých zastavil 30 střel včetně sólového úniku Martina Nečase. Český útočník nepřelstil svého krajana za stavu 1:0 bekhendovou kličkou. "Vítek vytáhl několik skvělých zákroků," vyzdvihl kouč Washingtonu Peter Laviolette Vaněčka, který pro změnu chválil spoluhráče. "Hodně mi pomohli, zblokovali spoustu střel. Bojovali jsme a odehráli jsme dobrý zápas," řekl český gólman.

Pod výhru Washingtonu se podepsal 763. trefou Alexandr Ovečkin, který dal ve 36. minutě třetí gól týmu a v historické tabulce střelců ztrácí tři branky na třetího Jaromíra Jágra.

Vejmelka inkasoval jako první. Ve 26. minutě mu prošla za záda střela Devona Toewse zpoza levého kruhu, kterou přes clonící hráče dobře neviděl. Ještě v prostřední třetině vyrovnal zblízka Loui Eriksson a v čase 45:27 rozhodl povedeným průnikem a blafákem Nick Schmaltz. Francouz kryl 27 střel, Vejmelka byl v souboji s nejlepším týmem NHL vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Arizona, která je poslední v soutěži, získala paradoxně nejvíce bodů právě proti lídrovi - celkově pět z osmi možných. "Víme, jak chtějí hrát," podotkl Vejmelka, který chytal poprvé od 17. února. "Snaží se střílet z jakékoli pozice, ale hráli jsme v obranném pásmu velice dobře. To byl důležitý faktor zápasu," dodal.

Pastrňák vstřelil obě branky ve třetí třetině. Český útočník nejdříve udeřil z úniku a z dorážky vlastní střely zvýšil na 3:1.

Pastaaaaaaaaaaa!! 30th goal of the season for David Pastrnak! #NHLBruins pic.twitter.com/yCmsIWDViZ — Boston Sports Gordo (@BOSSportsGordo) March 4, 2022

Druhou trefou zpečetil při hře Vegas bez brankáře vítězství Bostonu a s 31 góly je šestým nejlepším střelcem sezony. Havířovský rodák bodoval v sedmému utkání v řadě (7+4) a stal se třetí hvězdou zápasu. Hlavním strůjcem vítězství byl Craig Smith, který vsítil první dvě branky zápasu a v 55. minutě zkompletoval hattrick.

Po úvodní třetině, ve které Chicago ztratilo vedení 1:0 a 2:1, se čekalo na gól až do 43. minuty. Obstaral ho Kubalík, který potrestal pohotovou ranou bez přípravy špatnou rozehrávku brankáře Mikka Koskinena a upravil skóre na 3:2. Vypadalo to, že by trefa českého útočníka mohla být vítězná, ale Evander Kane zařídil v čase 59:10 svou druhou brankou v zápase prodloužení. To rozhodl Alex DeBrincat.

Florida porazila na svém ledě Ottawu 3:0 a za tohoto stavu se v 52. minutě po zákroku hostujícího Brada Tkachuka na hrdinu utkání Patrica Hörnqvista (1+1) rozpoutala hromadná strkanice. Zapojil se do ní také domácí Radko Gudas, který povalil na led Austina Watsona a oba byli vyloučen do konce zápasu. Útočníkovi Senators se nelíbilo, jak jej český bek zpacifikoval a před odchodem do kabin na něj pořvával.

Stejný osobní trest jako Gudas dostal Dominik Simon ve 45. minutě za rozmíšku s Anthony Cirellim. I bez českého útočníka Pittsburgh dotáhl zápas na ledě Tampy Bay do vítězného konce (5:1). Na konci druhé třetiny za stavu 1:3 byl vykázán z lavičky trenér Jon Cooper za protesty vůči rozhodčím. Nelíbilo se mu, že sudí hostům vysvětlili vyloučení, ale za ním už nepřijeli. "Nemyslím se, že bych jim řekl něco, co ještě jako rozhodčí neslyšeli," řekl kouč.

Výsledky NHL:

Vegas - Boston 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Branky: 38. Eichel, 57. Marchessault - 14, 32. a 55. C. Smith, 49. a 59. Pastrňák. Střely na branku: 36:36. Diváci: 18.109. Hvězdy zápasu: 1. C. Smith (Boston), 2. Eichel (Vegas), 3. Pastrňák (Boston).

Arizona - Colorado 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 39. Eriksson, 46. Schmaltz - 26. D. Toews. Střely na branku: 29:43. Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání, inkasoval jeden gól ze 43 střel a úspěšnost zásahů měl 97,7 procenta. Francouz odchytal za Colorado 58:42 minuty, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 93,1 procenta. Diváci: 10.840. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Vejmelka, 3. Eriksson (všichni Arizona).

Tampa Bay - Pittsburgh 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 27. Bellemare - 4. Heinen, 7. Crosby, 38. McGinn, 46. Malkin, 54. Guentzel. Střely na branku: 21:40. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Guentzel, 3. Heinen (všichni Pittsburgh).

Florida - Ottawa 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 11. Marchment, 44. Hörnqvist, 44. Lomberg. Střely na branku: 48:18. Diváci: 16.499. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. Lomberg, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Philadelphia - Minnesota 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)

Branky: 4. Laughton, 14. P. Brown, 26. Konecny, 40. J. Van Riemsdyk - 12. a 30. Hartman, 20. F. Gaudreau, 53. Boldy, 53. Brodin. Střely na branku: 30:38. Diváci: 13.876. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Fiala (oba Minnesota), 3. Laughton (Philadelphia).

Washington - Carolina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 19. Kuzněcov, 29. Fehérváry, 36. Ovečkin, 60. Orlov. Střely na branku: 33:36. Vaněček odchytal za Washington celý zápas a z 36 střel neinkasoval. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček, 2. Kuzněcov, 3. Fehérváry (všichni Washington).

NY Islanders - Vancouver 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Branky: 24. Dobson, 39. Palmieri, 42. Beauvillier - 28. Hunt, 32. J.T. Miller, 50. Höglander, 51. Podkolzin. Střely na branku: 27:38. Diváci: 16.412. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. J.T. Miller (oba Vancouver), 3. Dobson (NY Islanders).

Chicago - Edmonton 4:3 v prodl. (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 3. Lafferty, 17. P. Kane, 43. Kubalík, 63. DeBrincat - 20. a 60. E. Kane, 15. Draisaitl. Střely na branku: 32:32. Diváci: 19.688. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. P. Kane, 3. Lafferty (všichni Chicago).

Calgary - Montreal 4:5 v prodl. (1:1, 2:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 12. Coleman, 33. J. Gaudreau, 36. Mangiapane, 60. E. Lindholm - 45. a 62. Chiarot, 20. Petry, 38. Suzuki, 58. Hoffman. Střely na branku: 34:35. Diváci: 16.288. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman (Montreal), 2. Mangiapane (Calgary), 3. Suzuki (Montreal).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 54 36 5 13 221:161 77 2. Tampa Bay 53 35 6 12 183:151 76 3. Toronto 54 35 4 15 198:157 74 4. Boston 55 33 4 18 166:148 70 5. Detroit 54 24 6 24 160:194 54 6. Ottawa 53 19 5 29 137:169 43 7. Buffalo 55 17 8 30 148:196 42 8. Montreal 55 14 7 34 132:210 35

Metropolitní divize:

1. Carolina 54 37 5 12 185:130 79 2. Pittsburgh 56 34 8 14 183:149 76 3. NY Rangers 54 34 5 15 162:137 73 4. Washington 56 29 9 18 180:156 67 5. Columbus 54 28 1 25 179:196 57 6. NY Islanders 51 20 8 23 131:146 48 7. New Jersey 54 19 5 30 167:197 43 8. Philadelphia 54 16 10 28 135:189 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 55 40 4 11 219:155 84 2. St. Louis 53 32 6 15 191:146 70 3. Minnesota 52 32 3 17 196:166 67 4. Nashville 54 30 4 20 166:155 64 5. Dallas 53 30 3 20 155:154 63 6. Winnipeg 54 24 9 21 163:166 57 7. Chicago 55 20 8 27 138:188 48 8. Arizona 54 15 4 35 124:196 34

Pacifická divize: