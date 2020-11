Covid? Divadlo vymyšlené médii. Lidé prostě umírají, trvá si na svém Hrachovina

Vulgarit lituje, ale jinak si trvá na svém. Brankář hokejové reprezentace Dominik Hrachovina rozvedl pro portál irozhlas.cz svůj kontroverzní názor na probíhající pandemii covidu-19.

Na Karjala Cupu, kde parádně debutoval vychytanou nulou proti Finsku, označil Hrachovina pandemii za divadlo vymyšlené médii.

Při online rozhovoru s novináři si pak mezi otázkami povzdychl, že se ho nikdo ani nemusí na nic ptát, protože je mu to stejně "u pí..".

"To jediný mě mrzí, ty vulgarismy, přidělal jsem práci realizačnímu týmu," řekl 26letý hokejista v úterý serveru irozhlas.cz.

Za brankářův výstup se následně omlouval trenér národního týmu Filip Pešán. Reagoval tím na bouřlivou odezvu. Někteří, například bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rolinek, volali po vyhození Hrachoviny z mužstva. Gólman však zůstal a následně zaujal vychytanou nulou proti domácímu Finsku. Češi na turnaji skončili druzí.

Nyní, když se situace uklidnila, si Hrachovina stále trvá na svém. Pandemie je podle něj "přifouklá" médii.

"Zažil jsem koronavirus ve Finsku i v Česku, co jsem řekl předtím, bych neměnil. Koronavirus tady je a určitě i nadále bude, ale lidi umírají i na chřipku," prohlásil brankář, který momentálně chytá za Tampere. "Na tuberkulózu loni zemřelo 1,6 milionu lidí a nikde nebyly žádné roušky a nezavíraly se hospody. Nikdo nepřicházel o práci."

Hrachovina by před virem chránil staré lidi a další rizikové skupiny, ale jinak by společnost nechal fungovat: "Lidi budou vždycky umírat, každý den, a každý den se taky někdo narodí. Koronavirus nikdy neodejde. Působí to tak, že se na světě neděje nic jiného, ale každý den v nemocnici umírají lidé na jiné nemoci. To, že někdo umře v souvislosti s koronavirem, ještě neznamená, že by nepodlehl jiné nemoci, kterou už měl."

"Nejhorší je smrt ze strachu nebo jak se to říká. Člověk má žít," dodal gólman.