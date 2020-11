Finsko - Česko. V brance debutuje Hrachovina, v útoku Pytlík

Finsko

Finové mají jako pořadatelský tým po úvodním klání co napravovat. Do utkání s Ruskem, které přijelo na turnaj s výběrem do dvaceti let, totiž vstoupili bez velkého respektu a zapsali vysokou porážku 2:6! Hokejisté Suomi, kteří smějí jako jediný tým mít v Hartwall Areně na svých zápasech diváky, dokázali jen dvakrát korigovat skóre, když se prosadili Elmeri Eronen a Jere Sallinen. Dá se tedy očekávat, že pořádající tým bude vstupovat do zápasu silně nabuzený.