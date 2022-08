Nástupce českého pilíře i Kanaďan Bonk. Na "Hlinkovi" se chtějí předvést synové hvězd

Adam Židlický (Česko)

Zatímco Marek Židlický byl dlouholetým pilířem obrany českého národního týmu, jeho sedmnáctiletý syn Adam hraje v útoku. Minulou sezonu strávil v kanadském mužstvu Kitchener Rangers v juniorské Ontario Hockey League (OHL).

S hokejem začínal v Kladně, nicméně následně vyrůstal v zámoří. Přesto reprezentuje rodné Česko. "Cítím se tady doma," říkal loni v rozhovoru pro web Hokej.cz. "V útoku to víc rozehrávám, rozdávám přihrávky. Sbírám spíš asistence než góly," popisoval svou hru.

Na turnaji v Kanadě už skóroval v zápase s Finy (4:3 na nájezdy). Češi pak porazili také Němce 7:2 a k postupu do semifinále potřebují v posledním utkání skupiny (dnes v 19:00) neprohrát s USA v základní hrací době.

Židlický senior odehrál za dospělou reprezentaci 110 zápasů. Pár měsíců po narození Adama v roce 2005 s ní vyhrál mistrovství světa ve Vídni. Získal ještě bronz na olympiádě v Turíně 2006 a MS 2011 v Bratislavě.

V NHL oblékl zadák se šikovnýma rukama a ofenzivním myšlením dres Nashvillu, Minnesoty, New Jersey, Detroitu a New Yorku Islanders. V součtu s play off nastoupil k bezmála 900 utkáním v nejlepší lize světa.

Aktuálně se s českou dvacítkou v Edmontonu, nedaleko od dějiště Hlinka Gretzky Cupu, chystá na odložené MS jakožto asistent hlavního trenéra Radima Rulíka.