Češi se rvou na Hlinkově turnaji o postup. Také při kanonádě s Němci byl hrdinou Šalé

Česká hokejová reprezentace do 18 let vstoupila do prestižního letního turnaje Hlinka Gretzky Cup v Kanadě dvěma výhrami. Po dramatu s Finy (4:3 na nájezdy) svěřenci trenéra Jakuba Petra rozstříleli Německo 7:2 a usilují o postup do semifinále po pěti letech. V obou duelech zářil brněnský talent Eduard Šalé.

Prestižní turnaj osmnáctek se letos hraje v kanadském Red Deer a Češi jej rozehráli nebývale úspěšně. Porazili Finsko i Německo, dvě vítězství na startu podniku zapsali vůbec poprvé od roku 2016, kdy nakonec celý turnaj pod vedením Václava Varadi ovládli. Související Zklamání u sousedů. Slováci mohli útočit na medaili, supertým se jim ale rozpadl Od té doby byli čeští mladíci jen jednou v semifinále, hned o rok později, to se turnaj hrál ještě coby Memoriál Ivana Hlinky. Následně přibylo do názvu jméno Waynea Gretzkého, Břeclav a Piešťany si začaly střídat pořadatelství s Kanadou a Češi čtyřikrát v řadě neprošli ze skupiny. V Red Deer začali divokým zápasem s Finy. V půlce druhé třetiny vedli po gólech Jakuba Štancla a Adama Židlického, syna bývalého reprezentanta a mistra světa Marka Židlického, už 2:0, jenomže Finové skóre otočili. Čechům se podařilo vyrovnat 32 sekund před koncem, při risku bez brankáře se podruhé trefil Štancl. V prodloužení pak zachránila Petrovu družinu při šanci soupeře tyčka, v nájezdech dvakrát skóroval brněnský útočník Eduard Šalé a v šesté sérii vystřelil týmu důležitý bod navíc. "V posledních letech nám koncovky s Finy často protekly mezi prsty, teď je to taková lehká satisfakce. Objektivně ale musím říct, že remíza zápasu minimálně slušela," hodnotil trenér Petr těsnou výhru pro web Hokej.cz. Související Malý fašista a kašpar, spílají Rusové Haškovi. Rozezlil je slovy o Jaškinovi "Vedli jsme 2:0, ale pak nastal hrozný úsek. Možná přišla lekce pro tým v pravý čas. V závěru jsme byli šťastnější," pokračoval kouč, který získal s osmnáctkou v roce 2014 poslední medaili z mistrovství světa. Druhé utkání proti Německu měli Češi od začátku pod kontrolou. Na rychlý zásah Šalého sice soupeř odpověděl ještě v první minutě, ale dalších šest gólů skončilo v bráně německého brankáře. Hrdinou zápasu byl znovu Šalé, který zaznamenal hattrick a přidal jednu asistenci. Díky vítězství 7:2 se Češi s pěti body usadili na první pozici skupiny B, nicméně postup po pěti letech ještě jistý nemají. Finové totiž porazili Američany 4:1, mají čtyři body a před sebou zápas s Německem. USA zůstaly na třech bodech za první výhru 8:1 na Němci. Češi tak k jistotě postupu potřebují neprohrát s Američany v základní hrací době. Utkání je na programu zítra v 19 hodin SELČ. Případná výhra, byť jen za dva body, by Čechům zajistila první příčku ve skupině. V součtu s přípravou drží Petrovi svěřenci sérii šesti vítězství v řadě. Před turnajem třikrát porazili Švýcary, jednou Švédy. Související Výprodej hvězd. Proč v NHL letí výměny, které by neprošly ani ve videohře? Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Red Deer (Kanada): Skupina B: Česko - Německo 7:2 (3:1, 4:0, 0:1) Branky: 1., 24. a 27. Šalé, 3. D. Petr, 11. Kočí, 39. Fábry, 39. Csabi - 1. Ruckdäschel, 41. Brandl. USA - Finsko 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Tabulka: 1. Česko 2 1 1 0 0 11:5 5 2. Finsko 2 1 0 1 0 7:5 4 3. USA 2 1 0 0 1 9:5 3 4. Německo 2 0 0 0 2 3:15 0