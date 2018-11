"Šílené. Je to generační talent." Čechy v Kravařích zpražil král příštího draftu NHL

před 34 minutami

Jakmile sebral puk, protivníci třeštili oči. Česko mělo minulý týden váženou hokejovou návštěvu. Na Turnaji pěti v Kravařích bruslil 17letý Jack Hughes, který bodovou explozí dovedl Spojené státy k prvenství a dokázal, že pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL není omylem.

Čeští reprezentanti skončili na dorosteneckém turnaji třetí před Švédy a Švýcary. Nejméně rovný boj vedli s USA, kterým podlehli 2:5. Všech pět gólů jasného favorita zařídil Hughes (3+2).

"Takových nadstandardních hráčů ale mají Američané pět, šest nebo sedm. To se fakt těžko brání," posteskl si pro hokej.cz trenér osmnáctky Alois Hadamczik.

S trochou štěstí mohl americký kapitán rozšířit pětibodovou show ještě dalšími zářezy. Na ledě kličkoval, jak si umanul. "Je to šílené!" nezastíral údiv forvard Jonáš Peterek. "Jsem moc rád, že jsem si proti němu mohl zahrát. Američané mají spoustu šikovných hráčů, ale je vidět, že on je úplně odskočený. Je to generační talent. Je strašně těžké ho ubránit."

Hráči ostatních reprezentací mohli dát Peterkovi za pravdu. Hughes ve čtyřech zápasech nastřádal 16 bodů (6+10), jen o trochu méně než pět nejproduktivnějších Čechů dohromady. Potvrdil neskutečný potenciál.

Zdá se, že o králi příštího draftu NHL je rozhodnuto. Všechny specializované organizace i velká média staví na první příčku amerického supercentra.

"Pro draft 2019 je Jack nejtalentovanějším hráčem, jakého jsem viděl," prohlásil jeden ze skautů. "Má přehled, hokejový cit, prostě ryzí talent. Na hřišti si může dělat, co chce."

Tim Burke, jenž v San Jose povýšil z šéfa skautingu na asistenta generálního manažera, zašel při chvalozpěvu ještě dál. Stanici TSN řekl, že Hughes mohl být jedničkou posledního draftu. Připomeňme, že červnovou dražbu nadějí ovládl švédský bek Ramus Dahlin. Hughes ji kvůli nízkému věku mohl sledovat akorát v televizi.

Draft 2019 Zřejmě nejvážnějším vyzyvatelem pravděpodobné jedničky Hughese je finský křídelník Kaapo Kakko, jenž doma válí mezi dospělými. Na dalším pořadí se novináři a skauti moc neshodnou, vysoké příčky by ale měli obsadit Rus Vasilij Podkolzin, Švéd Philip Broberg, Američan Alex Turcott či Kanaďané Dylan Cozens, Kirby Dach a Bowen Byram. Češi v prvním kole nejspíš budou chybět. Jistou šanci ovšem mají Michal Teplý z Liberce či Martin Hugo Haš, který působí ve Finsku.

Za sebou ovšem měl mimořádnou sezonu, s níž by skutečně mohl pomýšlet na pokoření Dahlina. V americkém rozvojovém programu získal 116 bodů, o jeden méně než rekordman Auston Matthews.

Sluší se dodat, že zatímco aktuální lídr Toronta odstartoval sezonu jako 17letý, Hughes byl o osm měsíců mladší. Na první pohled krátká doba dělá mezi teenagery velký rozdíl.

V nynějším ročníku našlápl Hughes k tomu, aby Matthewse překonal. Zároveň bude trumfem USA na mistrovství osmnáctiletých, kde už se jednou stal nejlepším hráčem, a možná i dvacetiletých.

Ostře sledovaný Američan dosud nepiloval svůj přirozený talent jen v Michiganu, kde sídlí vyhlášené středisko pro dorostence, ale také na zamrzlém tenisovém kurtu v Torontu. Se svými bratry, bez mantinelů, bez nakresleného hřiště. Prim hrála kreativita.

"Venku si vypěstovali vášeň pro hru," hovořil pro stanici ESPN o svých synech Jim Hughes. "Neplatil žádný řád. Prostě se bavili. Na druhou stranu byli i soutěživí." Doma pak trojice bratrů pobíhala s hokejkami ve sklepě.

Teď jsou dva z nich blízko profesionální kariéře. Jack nejspíš bude jedničkou draftu, obránce Quinn šel loni na řadu jako celková sedmička a momentálně válí na univerzitě. Další bek Luke má zatím do NHL daleko, je mu teprve 15 let. Hokejové geny mu však nechybějí.

Otec Jim hrával na univerzitě, nyní řídí rozvoj hráčů Toronta, kam se před lety s rodinou odstěhoval. Matka Ellen zvládala při studiu fotbal, lakros i hokej. V něm dokonce reprezentovala Spojené státy na světovém šampionátu. To ona naučila své syny bruslit.

Zdá se, že Jack Hughes (a jeho bratři) jsou "naprogramovaní" k úspěchu.