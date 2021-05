České výprasky? Za styl budu zase grilovaný, ale takhle hrají top týmy, říká kouč

Česká osmnáctka končí mistrovství světa v Texasu dvěma dvoucifernými debakly. Rusku na závěr skupiny podlehla 1:11 a ve čtvrtfinále prohrála s Kanadou 3:10. "Tenhle konec je kaňka," uznal trenér reprezentantů Jakub Petr.

Navzdory výprasku od sborné hodlali Češi v play off překvapit, znovu ukázat tvář z úvodu turnaje.

"Co se týče teoretického pohledu, na Kanadu jsme připraveni. Znám recept, jak ji porazit," vyhlašoval Petr. Svým svěřencům chtěl dodat sebevědomí. K aktivnímu stylu hry ho potřebovali.

Smělé plány však skončily v plamenech už po necelých sedmi minutách, kdy Kanada vedla 3:0. O pár chvil později bylo skóre 4:1.

"Na začátku jsme vyhráli dvě vhazování a byli v útočném pásmu, měli první střelu, vypadalo to dobře. Ale potom z prvních šesti střel dostaneme čtyři góly," povzdychl si Petr.

"Pak už se hraje těžko," dodal útočník Jakub Kos.

"I když si to nechcete připustit, v hlavě takovou ztrátu máte. Ty první tři čtyři góly nás prostě stály zápas," smutnil kapitán výběru Jakub Šedivý.

Češi nicméně neexcelovali ani ve zbytku duelu. Nakonec prohráli všechny třetiny a schytali ostudnou "desítku". Zářil teprve 15letý kanadský supertalent Connor Bedard, který posbíral pět bodů (2+3).

Osmnáctka paradoxně vyhrála na střely (34:32) a posbírala méně trestných minut (4:8). Jenže rozhodl nedostatek, s nímž čeští mladíci zápasí dlouhodobě. Zakončení.

Zatímco Kanaďané proměňují na turnaji zhruba každou pátou šanci, Češi nejsou ani z poloviny tak dobří. Vzájemný souboj to jasně odkryl.

"Kanada hrála opravdu dobře. Má individuality, hraje moderní hokej v obrovské rychlosti a umí proměňovat šance," podotkl Petr.

Mrzí selhání ve skupině

Čtvrtfinále mohlo být důstojnější, kdyby se Češi vyhnuli dosud neporaženému zámořskému favoritovi a narazili na jednoho z trojice Švédsko, Bělorusko, Švýcarsko. Nechybělo mnoho. Jenže ve skupině proti Finsku čeští reprezentanti neudrželi vedení 5:3 deset minut před koncem a Spojeným státům podlehli v nájezdech.

"Ze začátku šampionátu jsme se prezentovali přesně tím hokejem, který jsme chtěli hrát. Šli jsme si za tím. Měli jsme ale líp zvládnout zápas s Finskem a třeba bychom ve čtvrtfinále nešli na Kanadu. Stalo se," mrzí kapitána Šedivého.

"Myslím, že ten zápas byl možná klíčem k úspěchu v turnaji," dodal Petr.

Také zopakoval, že čeští mladíci neměli v sezoně ideální podmínky. Tuzemská juniorka kvůli koronavirovým opatřením stála a pravidelné kempy nepřinesly moc ostrých zápasů.

"Nevěděli jsme úplně přesně, co od mistrovství můžeme čekat a co se může stát. Speciálně jsme to asi byli my a Německo, kde se soutěže moc nehrály," připomněl bývalý kouč Vítkovic. "Kluci tady zvládli přípravný zápas se Švýcarskem i klíčový s Německem, překvapili sebe i nás v zápasech s Finskem a Amerikou. Ale ten konec je kaňka."

Češi nemuseli odjíždět z Texasu s dvěma dvoucifernými výprasky, kdyby vsadili na defenzivnější taktiku. Tu ale Petr odmítl.

"Čekám na to, že budu zase grilovaný, že jsme měli hrát jiný styl hokeje," líčil. Ale už teď odpovím, že určitě ne. Kluci se vyvíjejí a musí vidět, že top týmy hrají tenhle styl. Vidíte ho třeba u Kanaďanů i každý den v profesionálních soutěžích."