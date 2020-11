Česko - Švédsko 0:0. Premiéra pro Myšáka se Špačkem, v brance začíná Bartošák

A zápas to bude zajímavý hned v několika ohledech. Bude to totiž premiérový duel nového reprezentačního trenéra Filipa Pešána! Dvaačtyřicetiletý kouč v minulosti dovedl k titulu Bílé Tygry Liberec a i v dalších ročnících uhrál se severočeským týmem výborné výsledky. Nyní působí na pozici šéftrenéra Českého hokeje a zároveň je hlavním lodivodem seniorské reprezentace.

Filip Pešán se rozhodl dát na turnaji Karjala možnost několika mladým hráčům, kteří jsou členy národního týmu do dvaceti let. Mužstvo se před nadcházejícím světovým šampionátem nemohlo připravovat, a tak dostanou benjamínci šanci alespoň v seniorském týmu, kde se dostanou zpět do zápasového tempa.